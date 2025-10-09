SuperLiga. Un jucător de la Craiova, dorit în Egipt

Al Ahly din Egipt insistă pentru transferul atacantului Assad Al-Hamlawi de la Universitatea Craiova, relatează Digisport.

Transferat pentru 1 milion de euro de la Slask, în vară, Al-Hamlawi are o clauză de reziliere de 10 milioane de euro la Craiova. Egiptenii nu sunt speriați. Spun că Assad va fi al lor din ianuarie.

Din informațiile obținute de digisport.ro de la mai mulți jurnaliști egipteni, Al Ahly forțează pe surse informația că transferul lui Assad este rezolvat. Mai mult, susțin că ar fi existat o întâlnire între tatăl fotbalistului și oficiali ai echipei din Cairo, în care totul a fost pus la punct în ceea ce privește termenii individuali.

Atât Universitatea Craiova, cât și reprezentanții lui Assad Al Hamlawi dezmint categoric un acord între fotbalist și Al Ahly. Afacerea de „milioane” despre care scriu site-urile egiptene pare să nu fie decât o diversiune a conducătorilor pentru a-i mulțumi pe fani.

Assad n-a mai dat gol pentru Craiova de pe 28 iulie, când a reușit o „dublă” și le-a adus oltenilor toate punctele împotriva lui U Cluj (2-1).