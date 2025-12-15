SuperLiga: Unirea – FCSB se joacă luni seară, ialomițenii vin după o lungă serie neagră

Tribuna la un meci jucat acasă de Unirea Slobozia. Foto: Facebook / AFC Unirea 04 Slobozia

Unirea Slobozia joacă acasă cu FCSB, luni, de la ora 20.30, notează lpf.ro, amintind că ultima victorie reușită de ialomițeni în campionat a fost pe 21 septembrie când a câștigat cu 1-0 meciul cu PEtrolul.

Au urmat o remiză (1-1 cu Farul, deplasare) și opt înfrângeri la rând, dintre care cinci la limită.

Cinci succese, trei rezultate de egalitate și doar o partidă pierdută (1-2 cu Metaloglobus) au înregistrat bucureștenii în precedentele nouă jocuri disputate în SuperLigă.

Unirea este singura echipă care nu a marcat în prima jumătate de oră, interval în care a încasat opt goluri.

FCSB este formația care a expediat cele mai multe șuturi – 333, dintre care 112 au fost cadrate pe spațiul porții adverse. De asemenea, este gruparea care a beneficiat de cele mai multe cornere – 123, iar la capitolul posesie se clasează pe poziția secundă – 58,1 %.

Christ Afalna, Florin Purece, respectiv Florin Tănase sunt singurii jucători din cele două loturi care au bifat prezențe în toate cele 19 etape, fără a fi integraliști.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de trei ori, fiecare a reușit câte o victorie, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 10 august 2025, FCSB – Unirea Slobozia 0-1, gol marcat de Raul Rotund.

Partida va fi una specială pentru Andrei Prepeliță, care a evoluat timp de patru sezoane în tricoul roș-albastru (2011-2012 / 2014-2015). A câștigat de trei ori titlul cu FCSB, alături de care a evoluat și în cupele europene (30 jocuri / un gol), inclusiv în grupele UCL.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.