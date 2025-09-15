SuperLiga: Unirea Slobozia câștigă la Sibiu și urcă pe loc de play-off
Unirea Slobozia a învins echipa FC Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci disputat luni, la Sibiu, în etapa a noua din SuperLiga.
FC Hermannstadt – Unirea Slobozia 0-2
Oaspeții au deschis scorul în minutul 41, când Florescu a trimis spre poartă după un corner, iar Afalna a deviat subtil, suficient pentru a-l surprinde pe Căbuz.
Scorul final a fost stabilit de Espinosa, în minutul 88, după o fază la care l-a deposedat pe Stoica, a scăpat singur cu portarul și a marcat.
Grație acestui succes, gruparea ialomițeană a acumulat 14 puncte și a urcat pe locul 6 în clasament. De cealaltă parte, formația sibiană ocupă locul 13, cu 7 puncte.
Au evoluat echipele:
- FC Hermannstadt: Căbuz – Căpuşă, Stoica, Selimovic – Antwi, Albu (Buş – 78), Kujabi (Ivanov – 46), Ciubotaru – Neguţ, Chiţu (Gjorgjievski – 59), Oroian (Jair – 46). Antrenor: Marius Măldărăşanu
- Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, Dinu, Antoche, Dragu (Toma – 72) – Hamdiji, Pop (Coadă – 77), Purece – Florescu (Safronov – 72), Bărbuţ (Espinosa – 59), Afalna (Jeno – 77). Antrenor: Andrei Prepeliţă
