SuperLiga: Universitatea Cluj, victorie facilă cu Metaloglobus

Dan Nistor, de la U Cluj, în meciul cu Metloglobus, disputat pe 7 noiembrie 2025 pe Cluj Arena. FOTO: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Universitatea Cluj a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seară, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Superligii de fotbal, prima a returului.

„U” Cluj a făcut o primă repriză excelentă, marcând de trei ori, scrie Agerpres.

Dan Nistor a reușit o dublă (10, 22), din pasele lui Jovo Lukic, respectiv Omar El Sawy, dar Ovidiu Bic a marcat cel mai frumos gol al meciului (38), cu un șut de la 27 de metri, în vinclu.

Golul de onoare al bucureștenilor a fost înscris de Ely Fernandes (48), fostul jucător al lui „U” Cluj marcând la capătul unei acțiuni personale.

Clujenii au avut și o bară, prin El Sawy (25).

În prima etapă, „U” s-a impus cu 4-1.

Universitatea a obținut prima sa victorie acasă în acest sezon, toate celelalte patru succese din acest sezon venind în deplasare.

Reperele meciului FC Universitatea Cluj – FC Metaloglobus București 3-1 (3-0), Cluj Arena – Cluj-Napoca:

Au marcat: Dan Nistor (10, 22), Ovidiu Bic (38), respectiv Ely Fernandes (48).

Arbitru: Răzvan Negară (Vaslui); arbitri asistenți: Ovidiu Artene (Vaslui), Florin Iftode (Târgu Bujor); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (București)

Observatori: Ioan Onicaș (Zalău) – CCA, Marian Ivan (Brașov) – LPF