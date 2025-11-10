SuperLiga: Universitatea Craiova a rămas fără antrenor. Mihai Rotaru a dat primele detalii despre noul tehnician

Mirel Rădoi a demisionat din funcția de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunțat luni, într-o conferință de presă, principalul acționar al clubului, Mihai Rotaru, informează Agerpres.

„Vin cu tristețe în fața dumneavoastră, pentru că am crezut enorm în proiectul Universitatea Craiova – Mirel Rădoi. Din păcate astăzi una dintre jumătăți, una extrem de importantă, s-a retras din acest proiect, aseară luându-și la revedere de la jucători. Aseară și-a luat la revedere de la jucători, apoi am avut o discuție până târziu o noapte în care am încercat pe toate căile să-l convingem să rămână în continuare în acest proiect. Pentru că am crezut în ceea ce poate să realizeze Universitatea Craiova cu Mirela Rădoi. Pentru că de multe ori a arătat un nivel European. Am arătat că avem un club care poate face performanță și intern și european. Cele mai des invocate motive au fost cele emoționale. A spus că preferă să facă un pas în spate. Îmi doream să stăm cel puțin doi ani împreună și cred că ar fi meritat. Mirel a ridicat ștacheta. Sunt trist, nu dezamăgit. Sunt trist pentru că am avut dreptate și funcționa, din păcate doar până astăzi”, a declarat Rotaru.

El a precizat că Rădoi a avut o efervescență emoțională care l-a consumat în cel de-al doilea său mandat la Universitatea Craiova.

„Lui Mirel Rădoi nu i-a lipsit nimic. Putem spune ce a avut în plus, o efervescență emoțională care l-a consumat foarte mult, dar din punctul meu de vedere nu i-a lipsit nimic. Ne-am dorit echilibru, ne-am dorit stabilitate și am făcut tot ceea ce ține de mine. Raportat la ultimii 40 de ani, el a făcut performanță. Din păcate, cu tristețe o spun, s-a retras și noi trebuie să mergem mai departe. Nu puteam merge din săptămână în săptămână cu spectrul despărțirii. Mirel pentru Universitatea înseamnă foarte mult în ultima perioadă, și o spun cu tristețe. Și nu numai din punct de vedere al președintelui de club, ci și uman. A fost o perioadă frumoasă, am trăit cu toții bucurii. Avem o speranță reală să mergem mai departe în Europa și să realizăm mai multe decât în anii precedenți. Este o înțelegere amiabilă, în care el a renunțat la pretențiile financiare. Doar Mirel Rădoi a discutat cu jucătorii, eu nu am discutat cu niciunul, pentru că așteptam să avem această conferință. Vom discuta miercuri sau joi cu ei și apoi vom avea o altă discuție săptămâna viitoare, când se vor întoarce jucătorii de la lot”, a precizat principalul acționar al clubului craiovean.

Oficialul echipei craiovene a afirmat că speră ca în scurt timp să se decidă asupra numelui succesorului lui Mirel Rădoi la cârma echipei, care va fi străin.

„Nu avem astăzi un nume final, sper încă ca până mâine să îl avem. Suntem pe un drum bun în momentul acesta. Ne-am definitivat lista scurtă, știm ce vrem și mâine cu siguranță vom avea confirmări la nivel de club. Niciun nume pe nicio sursă nu are legătură cu lista noastră. Am mers pe ideea ca următorul antrenor să fie străin, ne dorim să avem un antrenor dintr-o școală puternică de fotbal”, a mai spus Mihai Rotaru.

Plecarea lui Mirel Rădoi survine după ce echipa a obținut joi prima victorie în Conference League, 1-0 cu Rapid Viena în deplasare, dar a pierdut duminică, în Bănie, cu UTA Arad (1-2), în Superligă.

Rădoi a preluat echipa pe 28 ianuarie, după un prim mandat la Universitatea între 9 august și 8 decembrie 2022. Universitatea a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea, iar Rădoi a reușit să califice Știința în premieră în faza principală a unei competiții europene în noul format.

Universitatea ocupă locul al patrulea după 16 etape, cu 29 de puncte, fiind la șase lungimi de liderul FC Rapid București.