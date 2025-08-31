SuperLiga: Universitatea Craiova a remizat la Botoșani (1-1)

Liderul Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu FC Botoșani, 1-1 (0-0), duminică seară, în deplasare, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal, transmite Agerpres.

Oaspeții au marcat primii, prin Alexandru Cicâldău (62), din pasa francezului Steven Nsimba.

FC Botoșani a egalat prin Hervin Ongenda (72), după ce fundașii Florin Ștefan și Juraj Badelj nu au reușit să îl blocheze pe Andrei Dumiter, în fața porții.

Universitatea a avut ocazii clare de gol, prin Steven Nsimba (20), Alexandru Crețu (26) și Ștefan Baiaram (83).

Universitatea vene după șase victorii consecutive în campionat.

FC Botoșani are trei victorii și un egal în ultimele patru partide de campionat.