SuperLiga: Universitatea Craiova, obiectiv îndrăzneț după o vară cu 15 transferuri: „Li s-a transmis jucătorilor”

Fotografie ilustrativă: Suporterii craioveni își încurajează favoriții la meciul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, contând pentru Superliga, desfășurat pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, pe 18 iulie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului Universitatea Craiova, a anunțat că principalul obiectiv al echipei lui Mirel Rădoi este clasarea pe unul dintre primele 24 de locuri în faza principală din Conference League.

Gruparea din Bănie a transferat 15 jucători în această vară. E prima în SuperLiga, cu 20 de puncte după 8 etape, și s-a calificat în grupa XXL din Conference League.

Sorin Cârțu: „Acum rămâne să ieșim din grupă în Conference League”

„Nu e rău (n.r. despre transferurile făcute). A fost un efort mare făcut de acționari. Ce se întâmplă până acum a fost și cu succes, dar suntem la început. Una peste alta, ceea ce s-a realizat este foarte bine.

A fost și ca urmarea colaborării cu Mirel Rădoi. A fost o decizie între ceea ce gândește el și ceea ce vrea să facă la echipă, dar și ce vor acționarii noștri. Împreună au lucrat. Se vede în ceea ce prezentăm la momentul ăsta, locul în clasament și obiectivul pe care îl avem.

Obiectivul principal a fost să accedem în grupele Conference și s-a realizat. Acum rămâne să încercăm să ieșim din grupă. Chiar li s-a transmis jucătorilor că un alt pas este să terminăm în primii 24, să jucăm și meciuri eliminatorii. De aceea s-a făcut și mișcarea să mai aducem jucători”, a spus Cârțu, potrivit digisport.ro.

Jucătorii transferați de Universitatea Craiova în această vară: Florin Ștefan, Steven Nsimba, Darius Fălcușan, Assad Al-Hamlawi, Luca Băsceanu, Oleksandr Romanchuk, Mihnea Rădulescu, Nikola Stevanovic, David Maftei, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Tudor Băluță, Pavlo Isenko, Adrian Rus, Monday Etim.

Programul echipei Universitatea Craiova în faza principală din Conference League: