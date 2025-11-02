SuperLiga: Universitatea Craiova smulge un punct din duelul cu Rapid, după un final dramatic în Bănie

Universitatea Craiova și Rapid București au terminat la egalitate duminică seară, scor 2-2, duminică seară, pe Stadionul „Ion Oblemenco”.

Giuleștenii păreau că se îndreaptă spre o victorie mare în Bănie, însă au fost egalați la ultima fază a meciului, dintr-un penalty transformat de Nsimba (90+9`).

Pentru Rapid au marcat Christensen (16`) și Kramer (74`), în timp ce primul gol al Craiovei a fost înscris de Rus (29`).

Echipa lui Gâlcă este prima în Superligă, dar are un singur punct peste FC Botoșani, care își va juca meciul din această etapă abia luni, la Petrolul Ploiești, de la ora 20:30.

Universitatea Craiova termină turul sezonului regular pe poziția a 3-a indiferent de rezultatul de mâine seară. Elevii lui Mirel Rădoi au adunat 29 de puncte, cu unu mai puțin decât Botoșani, respectiv două decât Rapid.