SuperLiga: UTA Arad a împrumutat un atacant din liga a doua

Marius Coman, împrumutat de Sepsi la UTA Arad. Foto: Facebook / UTA Arad

UTA a anunțat miercuri că l-a împrumutat pe Marius Coman de la echipa de liga a doua Sepsi, atacantul urmând să evolueze la echipa arădeană până la finalul actualului sezon din SuperLiga.

UTA Arad are și opțiunea unui transfer definitiv la finalul sezonului competițional 2025–2026.

„Are 29 de ani, măsoară 1,85 m și vine să întărească compartimentul ofensiv al “Bătrânei Doamne”. A evoluat, printre altele, la CFR Cluj, Universitatea Cluj, CS Mioveni și Corvinul Hunedoara, iar în vara lui 2024 a semnat cu Sepsi OSK.

În sezonul 2023–2024 a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Corvinului, contribuind decisiv la câștigarea Cupei României”, se spune într-o postare pe pagina de Facebook a UTA Arad.

„Marius, mult succes la noua ta echipă”, a scris și pagina de Facebook a Sepsi.

500.000 de euro este cota de piaţă a atacantului central, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.