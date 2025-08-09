SuperLiga: UTA Arad, pe primul loc în clasament. Victorie cu Farul Constanța
UTA Arad a învins echipa Farul Constanța, scor 2-1, într-un meci disputat sâmbătă, pe arena „Francisc Neuman”, în etapa a cincea din SuperLiga.
UTA Arad – Farul Constanța 2-1
Gazdele au deschis scorul în minutul 9, când Roman a profitat de o eroare în defensiva adversă, a trimis mingea în fața porții, iar Tzionis a marcat.
Farul a egalat în minutul 61, după ce Ișfan a scăpat pe contraatac, i-a pasat lui Radaslavescu și acesta a înscris în poarta goală.
Trupa lui Adrian Mihalcea s-a impus grație golului marcat în minutul 77, când Tzionis a centrat dintr-o lovitură liberă de la marginea careului, iar Pospelov a deviat decisiv.
Grație acestui succes, UTA a acumulat 11 puncte și a urcat provizoriu pe prima poziție a clasamentului. De cealaltă parte, Farul rămâne cu 10 puncte și ocupă locul 4.
Au evoluat echipele:
- UTA Arad: Iliev – Padula, Pospelov, Poulolo, Ţuţu (Vlăsceanu ’58) – Van Durmen, Ov. Popescu (Hrezdac ’70) – Tzionis (Benga ’81), Roman (Zsori ’70), Costache (Alomerovic ’58) – Abdallah. Antrenor: Adrian Mihalcea
- Farul: Buzbuchi – Maftei (Furtado ’42), Larie, Ţîru (Seruca ’86), Ganea – Vînă (Sima ’86), Ramalho (Dican ’65), Radaslavescu – Grigoryan (I. Cojocaru ’65), Işfan, Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu.