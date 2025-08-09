SuperLiga: UTA Arad, pe primul loc în clasament. Victorie cu Farul Constanța

Fotografie ilustrativă - Suporterii arădeni își încurajează favoriții la meciul de fotbal dintre UTA Arad și FCSB, desfășurat pe Stadionul Francisc Neuman din Arad, pe 26 ianuarie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

UTA Arad a învins echipa Farul Constanța, scor 2-1, într-un meci disputat sâmbătă, pe arena „Francisc Neuman”, în etapa a cincea din SuperLiga.

UTA Arad – Farul Constanța 2-1

Gazdele au deschis scorul în minutul 9, când Roman a profitat de o eroare în defensiva adversă, a trimis mingea în fața porții, iar Tzionis a marcat.

Farul a egalat în minutul 61, după ce Ișfan a scăpat pe contraatac, i-a pasat lui Radaslavescu și acesta a înscris în poarta goală.

Trupa lui Adrian Mihalcea s-a impus grație golului marcat în minutul 77, când Tzionis a centrat dintr-o lovitură liberă de la marginea careului, iar Pospelov a deviat decisiv.

Grație acestui succes, UTA a acumulat 11 puncte și a urcat provizoriu pe prima poziție a clasamentului. De cealaltă parte, Farul rămâne cu 10 puncte și ocupă locul 4.

