SuperLiga: Valentin Ţicu a semnat cu Dinamo

Valentin Ţicu, din postura de jucător liber de contract, a semnat cu Dinamo o înţelegere valabilă până la sfârşitul sezonului actual, cu opţiune de prelungire din partea clubului pentru încă trei sezoane, până la 30 iunie 2029, anunță News.ro.

Cariera de jucător profesionist a lui Valentin Ţicu este strâns legată de Petrolul Ploieşti, club pentru care a evoluat încă de la nivel de copii şi juniori.

În total, a îmbrăcat tricoul „lupilor galbeni” în 174 de meciuri, reuşind să marcheze 8 goluri şi să ofere 11 pase decisive.

Valentin Ţicu a fost, de asemenea, o soluţie de bază pentru postul de fundaş stânga în cadrul reprezentativei U21 a României, pentru care a evoluat la turneul final Euro U21 din 2023.