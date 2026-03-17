VIDEO O dronă a milițiilor pro-iraniene a „spionat” interiorul Ambasadei SUA din Bagdad, după un val de atacuri

Imagini cu o dronă care a survolat Ambasada SUA din Bagdad și a trecut la doar câțiva metri de steagul american au fost publicate luni de către o miliție pro-iraniană, potrivit CNN.

Videoclipul, cu o durată de aproape două minute, arată cum aparatul de zbor s-a deplasat în timpul zilei la joasă altitudine printre clădirile complexului din Zona Verde a Bagdadului, fără să provoace incidente în interiorul ambasadei.

Miliția pro-iraniană a publicat materialul marți, la câteva ore după ce hotelul Al-Rasheed, situat în Zona Verde, a fost lovit de un atac cu drone în noaptea de luni spre marți.

Imagini publicate marți pe rețelele de socializare arată și momentul în care Ambasada SUA din Bagdad a fost atacată direct cu proiectile și drone.

Incidentul a făcut parte dintr-o serie de atacuri care au vizat Ambasada SUA în ultimele zile; sâmbătă complexul a fost lovit de două drone, iar luni sistemele de apărare aeriană au interceptat țintele inamice.

Deși videoclipul este datat 16 martie, CNN nu a putut verifica momentul exact în care a fost înregistrat. La începutul lunii martie, ambasada a ordonat personalului neesențial să părăsească locația din motive de securitate.

Mai multe grupări de miliții pro-iraniene care operează în Irak și-au asumat responsabilitatea pentru diverse atacuri asupra țintelor americane din această țară de la începutul războiului cu Iranul.

În weekend, o altă grupare militantă a publicat, de asemenea, un videoclip cu un atac cu drone în vecinătatea bazei Victory din Bagdad, care a fost cartierul general al forțelor americane în timpul războiului din Irak.