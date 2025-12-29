SuperLiga: Valentin Ţicu şi-a reziliat contractul cu Petrolul Ploieşti

Pentru Valentin Ţicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori şi până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră, a anunţat luni clubul prahovean, potrivit News.ro.

Revenit de curând la antrenamente, după o accidentare groaznică şi o serie de ghinioane teribile ce au contribuit la o indisponibilitate ce s-a întins pe durata unui an şi jumătate, Vali Ţicu a ajuns la un acord cu FC Petrolul Ploieşti pentru încheierea, din această iarnă, a angajamentului ce era scadent în vara anului 2026.

„Ţinând cont de cele ce s-au întâmplat din 2024 încoace, începând cu accidentarea mea şi cu tot ceea ce a urmat, cred că, în momentul de faţă, aceasta era cea mai bună decizie. Important este, acum, să merg undeva unde să pot evolua constant şi, astfel, să pot ajunge cât mai repede la potenţialul de dinaintea accidentării. Petrolul este clubul la care, realmente, am crescut, pentru că am venit aici ca un copil şi am ieşit ca un barbat, am cunoscut multe satisfacţii şi, bineînţeles, voi rămâne, cu sufletul, alături de această echipă!”, a mărturisit Valentin Ţicu.

„Este o despărţire dureroasă, dar sper şi cred că va fi benefică pentru el. Îi doresc să meargă la o echipă la care sa aibă posibilitatea să joace cât mai curând şi cat mai mult, astfel încât să redevină rapid jucătorul pe care îl ştim cu toţii. Am trăit multe momente frumoase împreună, a jucat aici de la Liga 3 şi până la Liga 1, a fost căpitanul cu care Petrolul a revenit în primul eşalon! Un jucător deosebit, un om de mare calitate, iar uşa Petrolului îi va fi mereu deschisă! Mulţumim, Vali, şi te aşteptăm să te întorci şi mai puternic!”, a precizat Claudiu Tudor, preşedintele clubului nostru.

Vali Ţicu a debutat în tricoul primei echipe a Petrolului pe 30 martie 2018, într-o confruntare disputată la Moreni, cu Flacăra, în cadrul Ligii a 3-a. Iar ultima apariţie a fost pe 29 iulie 2024, pe „Ilie Oană”, în derbiul cu Rapid, care s-a încheiat, pentru el, în minutul 85, cu acea accidentare groaznică, la genunchi, ce l-a scos din circuitul fotbalului de performanţă timp de un an şi jumătate.

În tot acest interval, Vali Ţicu a avut 174 de prezenţe pentru Petrolul (73 în Superliga, 86 în Liga 2, 5 în Liga 3, 8 în Cupa României), înscriind 8 goluri. Evoluţiile sale au atras şi atenţia selecţionerilor echipelor naţionale, Ţicu ajungând până în anturajul primei reprezentative, pentru care a bifat o convocare, la meciul cu Elveţia din preliminariile CE 2024. A jucat, însă, constant la reprezentativa U21 (10 prezenţe), cu care a participat inclusiv la turneul final al Campionatului European din 2023.