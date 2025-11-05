SuperLiga: Valeriu Iftime, după ce FC Botoșani a terminat turul sezonului regulat pe primul loc: „O să ținem cu dinții de poziția asta”

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a reacționat după ce elevii lui Leo Grozavu au terminat primele 15 etape din sezonul regulat pe prima poziție în SuperLiga.

FC Botoșani a acumulat 32 de puncte, la fel ca Rapid, iar Iftime își dorește ca echipa sa să rămână pentru cât mai mult timp în fruntea clasamentului. De asemenea, finanțatorul grupării a vorbit și despre perioada de transferuri din iarnă.

Valeriu Iftime: „După 3 ani în care ne căutam sfârșitul, am ajuns să fim primii”

„E o stare foarte plăcută să fii pe locul întâi în România. La fotbal, atât de multă lume cunoaște, se uită, atât de mare interes venind din Botoșani. După 3 ani în care ne căutam sfârșitul, am ajuns să fim primii, asta înseamnă o chestie extraordinară pe care a făcut-o Leo Grozavu la Botoșani.

Se poate, dacă nimerești un grup bun, dacă îi dai energie cum trebuie și dacă îi pregătești fizic extraordinar. Pentru că talentul alimentat cu foarte, foarte multă muncă devine extraordinar. Dar foarte, foarte multă muncă cu o pregătire fizică extraordinară și cu un talent și cu o organizare bună, ajungi bun și așa. Uitați-vă cum suntem și noi.

Da, sunt 15 etape, cele mai multe goluri marcate, cele mai puține primite. Este o realizare și, sigur, o spunem acum, acesta e momentul. S-ar putea ca peste 2 luni de zile să nu mai fim atât de happy, poate vor fi alții. O să ținem cu dinții de poziția asta, cu toată voința.

Eu cred că grupul și ce a făcut Leo la Botoșani și cum construiește acum acolo există premisele ca noi să mai putem să rezistăm în poziția respectivă. Sigur, nu poate chiar până la final, dar să fim acolo în primele 3-4.

Strategia de iarnă este clară. Mai jucăm 4-5 meciuri anul acesta. Eu nu cred că mai pleacă cineva de la Botoșani, nici nu vreau. Este foarte important să menținem grupul acesta. Dacă un jucător vrea să plece, pleacă, dar la condițiile actuale, atmosfera din club și speranța de a fi cei mai buni, pe puțini îi bate gândul să plece”, a spus Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.

În etapa a 16-a, FC Botoșani se va deplasa la Ovidiu pentru meciul cu Farul Constanța. Partida va avea loc vineri, de la ora 20:30.