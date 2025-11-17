SuperLiga: Victor Pițurcă, despre lupta pentru titlu: „Dacă reușesc să facă asta, 100% pot spera”

Jucători de la Universitatea Craiova, în timpul meciului cu FCSB, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 5 octombrie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Fostul selecționer Victor Pițurcă a afirmat că FCSB se va transforma într-o favorită la câștigarea campionatului, în cazul în care va reuși să se califice în play-off la finalul sezonului regular.

Fără echipă de la începutul anului 2020, Pițurcă crede că CFR Cluj nu este suficient de puternică pentru a prinde un loc în top 6. A vorbit și despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova.

Victor Pițurcă: „Cred că FCSB va reveni, e echipa cu lotul cel mai bun”

„Normal că surprinde clasamentul odată ce Botoșani a condus câteva etape, dar au un lot și un antrenor foarte bun. Au avut o perioadă foarte bună, iar acum a venit Rapid din spate, de asemenea cu un antrenor foarte bun. Deci campionatul eu cred că se joacă.

Pentru CFR Cluj e mai greu să revină. Nu îi văd nici ca lot, ca echipă să revină, să intre în play-off. Sigur că echipa CFR-ului e mai valoroasă decât unele echipe care sunt în play-off în momentul de față.

FCSB-ul cred că va reveni. Depinde foarte mult și de următorul meci. Dacă o să mai piardă punct sau puncte, devine dificil și pentru ei să mai acceadă în play-off. 100% pot spera la titlu dacă intră în play-off, pentru că se vor înjumătăți și punctele. Va fi cu totul altceva, meciuri directe, altă concentrare. FCSB e totuși echipa cu lotul cel mai bun zic eu.

Cred că plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova este un avantaj pentru celelalte echipe. Păcat pentru el că a plecat. Nu poți să ai atitudinea asta și îi mai spuneam când era jucător. Ca antrenor trebuie să fii luptător. El a fost un extraordinar luptător ca jucător și trebuie să fie la fel și ca antrenor”, a declarat Pițurcă, potrivit fanatik.ro.

După 16 etape, FCSB se află pe locul 9, la cinci puncte distanță de locul 6, ultimul de play-off, ocupat de Farul Constanța. CFR Cluj e pe 12, cu patru puncte sub campioana en-titre a României.