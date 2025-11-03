SuperLiga: Victorie la scor de forfait pentru Farul, 3-0 cu Csikszereda

Farul Constanța a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 3-0 (2-0), luni seară, pe teren propriu, la Ovidiu, în penultimul meci din etapa a 15-a a SuperLigii de fotbal, relatează Agerpres.

Gazdele au deschis scorul prin Ionuț Vînă (’14), care a trimis pe sub portarul Eduard Pap, după ce Narek Grogorian a reluat cu capul mingea centrată de Cristian Ganea.

Grigorian a dublat avantajul gazdelor (’40), din pasa lui Vînă.

Alexandru Ișfan (’70 – penalty) a închis tabela, după un henț comis de Janos Hegedus la un șut al lui Vînă. Arbitrul a avut nevoie de ajutorul arbitrajului video pentru a lua decizia de a dicta penalty.

Farul a mai avut ocazii de gol prin Eduard Radaslavescu (’55) și Grigorian (’76). Radaslavescu a avut un gol anulat (VAR), pentru ofsaid.

Oaspeții au fost periculoși prin Marton Eppel (’45+6), cu un șut de la 17 metri, puțin pe lângă poartă, și prin Szabolcs Szalay (’74), a cărui minge a căzut pe transversală.

Farul e neînvinsă de trei etape, în care are un egal și două victorii.

FK Csikszereda a pierdut după o serie de opt etape, în care a înregistrat două victorii și șase egaluri.