SuperLiga: Victorie muncită pentru Dinamo în fața Oțelului. Primele minute pentru Mazilu după un an și jumătate

Dinamo București a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați, sâmbătă seară, pe Arena Națională, și a urcat cel puțin pentru moment pe poziția a 2-a în SuperLiga.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Cătălin Cîrjan, în minutu 37, când căpitanul lui Dinamo a reluat perfect cu capul o centrare trimisă de Ikoko.

Pentru „alb-roșii” a debutat și Adrian Mazilu, fotbalistul adus de la Brighton în această vară, care nu mai jucase într-un meci din 7 aprilie 2024, când a bifat câteva minute pentru Vitesse într-un duel cu Nijmegen din campionatul Țărilor de Jos.

Cu această victorie, Dinamo a ajuns la 34 de puncte în 18 runde și este pe poziția a 2-a în SuperLiga, însă până la capătul etapei mai poate fi depășită de Botoșani (33 p) și Universitatea Craiova (32 p).

Botoșani va juca duminică împotriva Unirii Slobozia, în deplasare, de la ora 17:30, în timp ce Craiova va întâlni U Cluj, în Ardeal, luni, de la ora 19.

Liderul campionatului este Rapid, cu 38 de puncte. Echipa lui Gâlcă și-a câștigat meciul din această etapă, 4-1 cu Csikszereda Miercurea Ciuc, vineri seară, în Giulești.

Sâmbătă s-a mai jucat un singur meci din SuperLiga, FC Argeș vs CFR Cluj, încheiat cu victoria categorică a piteștenilor, scor 3-0.