SuperLiga: Zeljko Kopic a lăsat doi jucători acasă. De ce n-au mers la amicalul din Macedonia de Nord

Dinamoviștii vor avea un amical aniversar în Macedonia de Nord, cu Bitola, duminică. Jucătorii Jordan Ikoko și Andrei Mărginean au rămas acasă, scrie GSP.ro.

Dinamo a plecat astăzi spre Macedonia de Nord pentru un amical cu FK Pelister Bitola (locul 10 în prima divizie), duminică, ora 18:30.

În perspectiva meciului de verificare cu ocazia aniversării de 80 de ani a clubului unde Mirko Ivanovski este director sportiv, antrenorul dinamoviștilor, Zeljko Kopic, a decis să mizeze pe fotbaliști ce-au evoluat mai puțin pentru prima echipă în ultimele etape, precum și pe mai mulți jucători de la Dinamo II.

Tehnicianul croat a mărturisit că vrea să nu aibă accidentați în perspectiva partidei cu Rapid de duminică, 19 octombrie, de pe Arena Națională. Ca să nu aibă parte de probleme suplimentare – în condițiile în care sunt 8 fotbaliști la diverse echipe naționale -, Kopic a decis să nu-i mai deplaseze pe fundașul dreapta Jordan Ikoko și pe mijlocașul Andrei Mărginean în Macedonia de Nord.

„Este mai bine să se antreneze suplimentar acasă decât să joace în acest meci. Cred că e mai bine așa”, a transmis Kopic pentru GSP.ro. Antrenorul nu vrea să riște să rămână fără doi jucători importanți pentru lot, în perspectiva derby-ului cu giuleștenii.