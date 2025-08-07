SuperLiga: Zeljko Kopic vrea ca Dinamo să treacă repede peste euforia victoriei cu FCSB. „Acum concentrarea este numai pe meciul cu Metaloglobus”

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că este încă bucuros de victoria obținută în etapa precedentă în derby-ul cu FCSB, dar a subliniat că în acest moment concentrarea sa și a jucătorilor este pe partida cu Metaloglobus, informează Agerpres.

„Jucătorii sunt fericiți, suporterii la fel, se simte o altă energie în club după victoria din derby. Suntem fericiți că am reușit să îi bucurăm pe suporteri după o lungă perioadă de timp fără victorie cu FCSB. Acum însă ne pregătim pentru confruntarea cu Metaloglobus și știm că ne așteaptă un nou meci dificil. Aștept din partea jucătorilor să fie pregătiți la maximum, să joace un fotbal bun și să câștige încă trei puncte pentru că sunt foarte importante pentru noi. Sigur că suntem bucuroși de victoria cu FCSB, dar acum concentrarea este numai pe meciul cu Metaloglobus”, a afirmat tehnicianul.

„La un club ca Dinamo este normal ca la înfrângeri toată lumea să fie îngrijorată, iar noi am avut momente dificile în sezoanele trecute, iar când câștigi sigur că așteptările tuturor cresc”, a adăugat Zeljko Kopic.

Antrenorul croat speră ca Danny Armstrong să rămână cu „picioarele pe pământ” după hattrick-ul din derby-ul cu FCSB și să muncească la fel de mult.

„Pentru Armstrong a fost ca un vis… să vină în România și la primul derby să reușească să marcheze trei goluri. Așa că sigur că pentru el e un moment extraordinar. Am discutat cu el și i-am spus că stea cu picioarele pe pământ și să muncească. Acum sigur că și așteptările sunt din ce în ce mai mari în ceea ce îl privește, însă cred că va putea să gestioneze acest lucru”, a precizat Kopic.

Echipa de fotbal Dinamo întâlnește formația Metaloglobus, vineri, de la ora 21:30, pe Clinceni Arena din Clinceni, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Superligii.