VIDEO Supertaifunul Fung-wong a lovit Filipine cu rafale de vânt de 230 km/h. Peste un milion de persoane evacuate

Un vehicul trece cu viteză pe lângă stâlpi de electricitate avariați de-a lungul unei autostrăzi din Polangui, provincia Albay, la sud de Manila, pe 9 noiembrie 2025, după ce super-taifunul Fung-wong a lovit uscatul. Sursă foto: CHARISM SAYAT / AFP / Profimedia

Taifunul Fung-wong a provocat inundații și alunecări de teren, a întrerupt alimentarea cu energie electrică în provincii întregi și a ucis cel puțin două persoane în Filipine, potrivit CNN.

Fung-wong a fost cea de-a 21-a furtună care a lovit țara insulară în acest an și a venit imediat după taifunul Kalmaegi, care săptămâna trecută a ucis 224 de persoane în țară și alte cinci în Vietnam.

Peste un milion de persoane au fost evacuate înainte ca Fung-wong să lovească uscatul ca super-taifun în orașul Dinalungan din provincia Aurora, duminică seara, informează Reuters.

Fung-wong a lovit municipalitatea costieră Dinalungan, de pe insula principală Luzon, cu vânturi susținute de până la 185 km/h și rafale de până la 230 km/h.

Inundații în Filipine, după ce supertaifunul a lovit uscatul. Sursă foto: John DIMAIN / AFP / Profimedia

Taifunul a avariat case în orașul Santiago din nordul provinciei Isabela. Ramuri de copaci și stâlpi electrici au fost, de asemenea, doborâți de taifun.

„Nu am putut dormi noaptea trecută din cauza vântului care lovea tablele metalice și a ramurilor de copaci care cădeau”, a spus Romeo Mariano, care se adăpostea împreună cu bunica sa în casa lor.

„Aproape toate ramurile copacilor din apropiere au căzut, iar când am ieșit să verificăm casa, am văzut pagubele”, a adăugat el.

Cel puțin două persoane au fost ucise de taifun, potrivit unui raport preliminar al Oficiului pentru Apărare Civilă, iar alte două au fost rănite.

Vice-guvernatorul Aurora, Patrick Alexis Angara, a declarat că cel puțin trei orașe erau izolate din cauza alunecărilor de teren și a drumurilor distruse.

„Operațiunile de evaluare și curățare sunt în curs de desfășurare”, a declarat Angara pentru postul de televiziune DZMM.

Agenția meteorologică de stat a declarat că taifunul se deplasează acum peste Marea Chinei de Sud și se prevede că se va îndrepta spre nord-est, în direcția Taiwanului.

Meteorologii au avertizat că o mare parte a țării se confruntă în continuare cu ploi abundente și vânturi puternice, precum și cu valuri înalte în zonele de coastă.

Peste 400 de zboruri au fost anulate de duminică, a declarat autoritatea de reglementare a aviației civile.