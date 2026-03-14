Surpare de asfalt pe Şoseaua Mihai Bravu din București. Crater în zonă, traficul e restricționat

Traficul a fost restricţionat sâmbătă pe Şoseaua Mihai Bravu din Capitală, după ce s-a produs o surpare pe șosea. Zona afectată are aproximativ 1 metru pătrat, anunță Brigada Rutieră.

„Astăzi, 14 martie a.c., având în vedere producerea unei surpări în partea carosabilă, pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 307, a fost restricționat traficul pe Șoseaua Mihai Bravu de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu”, a anunțat Brigada Rutieră.

La fața locului intervin echipe de la Compania Municipală Termoenergetica.

„Este afectată o porțiune de aproximativ 1 m² pe Șoseaua Mihai Bravu, în proximitatea intersecției cu Bd. Camil Ressu”, a precizat Brigada Rutieră.

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să circule cu prudență, să evite zona pe durata efectuării intervenției, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare, precum și semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.