Surparea de pe A10 Sebeș-Turda: Șeful CNAIR reacționează după criticile privind închiderea unui sens al autostrăzii

Circulația pe un sens de mers al autostrăzii A10 Sebeș – Turda, între nodurile Unirea și Turda, este oprită de două zile din cauza unei surpări. Directorul Companiei de Drumuri explică de ce a decis să mute traficul rutier pe sensul Sebeș – Turda pe DN1 și nu a acceptat devierea circulației pe celălalt sens al autostrăzii.

Măsura de a închide circulația pe acel sens al A10 pentru lucrări estimate la cel puțin trei luni a fost contestată de reprezentanții Asociației Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară, cât și de fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă. Ei au susținut că o variantă mai bună, care nu i-ar fi afectat pe șoferi, ar fi fost devierea traficului pe sensul celălalt al autostrăzii, unde să se circule bidirecțional pe o porțiune de 2,5km.

Șeful CNAIR invocă „motive de siguranță”

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, spune că pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 66+300 „s-a produs o cedare activă a corpului autostrăzii – o alunecare de teren cu evoluție imprevizibilă, care afectează direct siguranța circulației”.

El spune că s-a decis închiderea temporară a Căii 1 (sensul Sebeș – Turda) și devierea traficului pe DN1, „pe un sector cu doar 5 km mai lung decât alternativa propusă public. Nu din comoditate, ci din responsabilitate”.

Postul susține, într-un mesaj postat pe Facebook, că soluția invocată de Asociația Pro Infrastructura – aceea de a muta circulația în ambele sensuri pe cealaltă cale a autostrăzii cât timp au loc lucrările de remediere – „a fost analizată de specialiștii CNAIR și respinsă din motive de siguranță”.

„Calea 1 și Calea 2 sunt fundate pe aceeași formațiune geologică și, pe sectoare, pe același corp de rambleu. A muta tot traficul, inclusiv cel greu, la câțiva metri de o cedare activă, cu accelerări și frânări repetate în rampă, poate accelera prăbușirea – sub trafic. Adică exact ceea ce încercăm să prevenim”, susține Pistol.

El mai enumeră și alte riscuri pe care le vede printr-o astfel de decizie: „contrasens pe un sector în rampă, fără bandă pentru vehicule lente și fără bandă de urgență; risc de coliziune frontală, cu viteză relativă de impact de peste 150 km/h; blocarea accesului echipajelor de urgență (SMURD, pompieri, poliție) în caz de incident; puncte de transfer prin zona mediană care sunt, statistic, cele mai periculoase zone dintr-o deviere, mai ales pe timp de noapte și pe ceață”.

Șeful CNAIR spune că, potrivit normativelor, compania de drumuri nu poate „adopta o soluție care generează un risc mai mare decât cel pe care îl elimină”.

„Nu voi pune șoferii în situația de a circula pe sens invers, într-o zonă în rampă, aflată la câțiva metri de o alunecare activă, doar pentru a economisi câteva minute. Siguranța nu se negociază. Precizez, pentru corecta informare a publicului, că lucrările de remediere sunt suportate integral de constructor, nu de la bugetul de stat”, susține Pistol.

Pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reparații pe acest tronson de autostradă închis este estimată de CNAIR o perioadă de aproximativ trei luni.

Tronsonul, inaugurat în 2018, a fost construit de PORR.

Inchidere circulatie pe autostrada A10 Sebes – Turda / Sursă: HotNews

Pro Infrastructura: Șoferii sunt deviați un drum plin de curbe și pante periculoase

Asociația Pro Infrastructura (API), avertiza miercuri că exista riscul ca CNAIR să închidă complet traficul pe A10 și să redirecționeze toate vehiculele pe DN1 între Unirea și Turda. Pro Infrastructura a propus o altă variantă care ar fi păstrat traficul pe autostradă în ambele sensuri: „ar putea devia temporar traficul, în siguranță, pe o distanță de doar 2,5 kilometri pe sensul opus al autostrăzii care nu este afectat (de alunecarea de teren – n.r.)”

„Da, surparea este una care trebuie luată în serios: probabil e necesară o expertiză care să arate cauzele, să găsească soluțiile de remediere și să spună cât costă reparația. Lucrările de remediere vor fi complexe, scumpe și de durată. Va fi nevoie de licitație și proiectare în detaliu. Plus execuția efectivă”, spunea Pro Infrastructura.

Organizația civică estimează că lucrările de remediere vor dura „multe luni de zile sau chiar ani”

„Soluția este simplă și se aplică în toate țările civilizate: traficul este deviat pe sensul spre Sebeș pe doar vreo doi kilometri și jumătate, cu intrare și revenire în zona km 65-67, cu restricție de viteză (maxim 80 km/h), marcaje temporare, (pre)semnalizare corectă și clară și, pentru conformare, cu poliția care patrulează (radarul nu strică nici el)”, susținea API.

Asociația Pro Infrastructura reclama și ea pericolul la care sunt supuși șoferii tocmai pentru că, în loc de autostradă, sunt deviați pe „drumul național paralel pe care șoferii îl știu prea bine: plin de curbe și pante periculoase. Și localități”.