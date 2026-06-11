Surpriza anului. Fondatorul eMAG iese din acționariatul companiei de 3,7 miliarde de euro și anunță ce va face în continuare

Omul de afaceri Iulian Stanciu și-a anunțat retragerea, exit-ul din eMAG, grup cu o cifră de afaceri de 2,2 miliarde de euro și care este evaluată la aproximativ 3,7 miliarde de euro. Evaluările de acest tip sunt volatile.

„Am avut încredere în oameni, așa cum și alții au avut încredere în mine”, este unul dintre mesajele sale către colegi, industrie și public.

Stanciu a vândut restul de acțiuni pe care îl mai avea la eMAG către Prosus, acționarul majoritar sud-african al companiei, scrie site-ul Economica.

„Am trecut prin tot felul de crize, am făcut multe greșeli, am învățat din ele și am mers mai departe. Am avut încredere că se poate, am avut încredere în oameni care au crescut în business împreună cu mine, așa cum și alții au avut încredere în mine. Și am fost norocos să am alături oameni excepționali, colegi, parteneri, mentori și un investitor care a susținut dezvoltarea eMAG prin investiții masive și prin facilitarea accesului la cunoaștere”, a spus Iulian Stanciu în comunicat.

„Aceasta este principala cale de urmat”

Stanciu se referă și la cele mai importante trăsături ale unei companii, care îi pot aduce succesul.

„Antreprenoriatul bazat pe muncă, educație, inovare și planificarea investițiilor pe termen lung funcționează, aceasta este principala cale de urmat, în timp ce riscul și impredictibilitatea de toate felurile sunt parte din joc”, a adăugat el.

”Le mulțumesc colegilor din eMAG, echipei de management care a făcut posibil acest traseu excepțional și partenerilor mei de la Prosus care au susținut dezvoltarea ecommerce-ului local cu acces la capital și know-how în acești ani”, a declarat Iulian Stanciu, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Potrivit Economica, Iulian Stanciu mai avea aproape 12% dintre acțiunile companiei Dante International, care reunește eMAG România, diviziile eMAG Ungaria și Bulgaria și platforma Fashion Days.

Devine investitor. „Ducem lipsă de equity, de capital de risc”

Antreprenorul a transmis și ce va face în viitor: „Un investitor poate ajuta enorm o afacere și un antreprenor. Le recomand antreprenorilor să fie deschiși către asociere; oamenii pot face mai mult împreună, printr-un parteneriat corect gândit și gestionat pe termen lung”.

”Dacă până acum am fost jucător, adică antreprenor, acum merg către antrenor, adică investitor. Îmi doresc să ajut companii și antreprenori să crească, să avem poate 10 eMAG-uri în 10 ani, în diverse domenii. România nu duce lipsă de talent, de antreprenori. Însă ducem lipsă de equity, de capital de risc. Voi pune banii la treabă, înapoi în economie”, a spus Stanciu.

Compania Dante International a fost evaluată de Ziarul Financiar la 3,72 miliarde de euro într-un top făcut împreună cu BT Capital Partners pe baza rezultatelor din 2024.