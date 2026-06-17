Surpriza anului în media. Una dintre primele trei televiziuni din România ca audiență, în discuții pentru a fi vândută către un grup românesc

Turcii de la Kanal D sunt în negocieri avansate să-și vândă operațiunile din România, susține PaginadeMedia.

Potrivit sursei citate, discuţiile se poartă cu grupul media Clever, cel care deţine, printre altele, postul de televiziune Prima TV și se poartă de mai multe luni, iar acum au ajuns la un nivel destul de avansat.

Posibila tranzacție ar viza nu doar preluarea postului de televiziune Kanal D, ci a tuturor operaţiunilor media (care mai includ, printre altele, şi radioul Impuls FM).

Oficialii companiei au transmis că „Kanal D nu are nicio informatie despre acest subiect, pot fi contactati Dogan Holding sau potenţiali cumpărători”, iar Orlando Nicoară (din partea acţionariatului Clever) a declarat că „nu comentează zvonuri”. A precizat însă că „Analizăm şi căutăm oportunităţile care apar în piaţa media”.

Lansată în urmă cu 19 ani în România

Televiziunea Kanal D a fost lansată în România în urmă cu 19 ani, la 1 martie 2007. Postul a devenit unul dintre primele trei ca audiență în România și a reușit una dintre cele mai spectaculoase mutări în ultimii ani, prin aducerea lui Dan Negru de la Antena 1.