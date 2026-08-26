Surpriza anului în televiziune. A treia plecare în ultima săptămână de la PRO TV. De data asta, e chiar șeful companiei

După aproape 13 ani la conducerea PRO TV, Aleksandras Cesnavicius își va încheia mandatul de Chief Executive Officer, anunță compania într-un comunicat de presă.

În locul lui Cesnavicius, funcția de CEO va fi preluată de la 1 septembrie de Christian Anting.

În ultima săptămână, PRO TV i-a pierdut pe directorul de programe, Antonii Mangov și pe șeful site-ului Știrile PROTV.ro, Sorin Kosz.

Șeful CMO Group, care deține PRO TV, Sam Barnett, i-a mulțumit lui Aleksandras Cesnavicius pentru contribuția sa la PRO TV:

„Aleksandras a avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea PRO TV de-a lungul celor aproape 13 ani. Sub conducerea sa, compania și-a consolidat poziția de lider pe piața media din România și a obținut în mod constant rezultate solide într-o industrie aflată într-o continuă schimbare. Doresc să îi mulțumesc lui Aleksandras pentru leadership, implicare și pentru toată contribuția sa adusă PRO TV și CME. Mă bucur foarte mult că vom continua să beneficiem de experiența sa, întrucât va rămâne alături de CME și va lucra la noi proiecte strategice”.

Barnett a salut venirea lui Christian Anting:

„Mă bucur să îi urez bun venit lui Christian la PRO TV și CME. El aduce o vastă experiență internațională din industria media, o înțelegere aprofundată a peisajului media din Europa Centrală și de Est și un parcurs solid în conducerea companiilor prin procese de transformare și creștere. Sunt convins că Christian, împreună cu echipa excepțională a PRO TV, va continua să construiască pe fundația solidă deja existentă și va conduce cu succes compania în următorul capitol”, a declarat Sam Barnett, CEO al CME.

Cesnavicius: „Sunt mândru că am reușit să consolidăm PRO TV”

„Pentru mine a fost o adevărată bucurie tot ceea ce am reușit să construim împreună la PRO TV. Am avut privilegiul de a lucra alături de o echipă extraordinară și doresc să le mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru colaborarea excepțională de-a lungul acestor ani. Sunt mândru că am reușit să consolidăm PRO TV și să dezvoltăm VOYO, transformându-le în branduri puternice, și sunt convins că telespectatorii, utilizatorii platformei și partenerii noștri vor continua să se bucure de producții la cele mai înalte standarde de calitate. Pentru mine începe acum un nou capitol, în care cu siguranță voi valorifica tot ceea ce am acumulat la nivel de experiență în calitate de CEO al PRO TV”, a declarat Aleksandras Cesnavicius (foto).

Foto: PRO TV

Cine este noul șef al PRO TV

Christian Anting (foto) are peste 25 de ani de experiență internațională în industria media, în domenii precum televiziune, streaming și afaceri digitale. Cel mai recent a ocupat funcția de membru al Consiliului de Administrație al TV3 Group în țările baltice, după ce, timp de șapte ani, a fost CEO al grupului.

Foto: PRO TV

Anterior, a petrecut opt ani în cadrul TVN Group din Polonia, unde responsabilitățile sale au inclus coordonarea transformării digitale a grupului și a activităților OTT. La începutul carierei, a ocupat funcții de conducere în cadrul SBS Broadcasting, C More Entertainment, KirchGroup și Premiere, companie cunoscută astăzi sub numele de Sky Deutschland, se mai arată în comunicatul de presă al PRO TV.