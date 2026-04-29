Surpriză: Cea mai populară emisiune de la PRO TV, înlocuită în această săptămână de pe post cu două filme de acțiune. Explicația lui Andi Moisescu

PRO TV nu va difuza vineri, 1 mai, emisiunea „Românii au talent”, scrie PaginadeMedia.

Publicația a obținut și explicația pentru această situație din partea unuia dintre membrii juriului, Andi Moisescu. „Totul ţine de o premieră în sistemul de votare a semifinaliştilor. Pentru prima dată, în acest an şase dintre semifinalişti vor fi desemnaţi prin votul publicului, vot care se încheie vineri, 1 mai, la miezul nopţii. Pe de o parte, este nevoie de timp pentru vot, pe de altă parte, este nevoie de timp pentru pregătirea concurenţilor pentru etapele live”, a declarat acesta.

În locul emisiunii de vineri, 1 mai, PRO TV va difuza două filme de acțiune: „Să moară Romeo” cu Jet Li şi „Domnul şi doamna Smith”, cu Angelina Jolie şi Brad Pitt.

„Românii au talent” va avea trei semifinale live, pe 8, 15 şi 22 mai. Finala va avea loc pe 29 mai.