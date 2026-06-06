Surpriza de astăzi de la pompă. Benzinăriile în care s-a înregistrat o ieftinire semnificativă a carburanților

Rompetrol a ieftinit în această dimineață benzina cu 15 bani pe litru și motorina cu 10 bani pe litru, relatează Economica.net.

Modificarea este una semnificativă în condițiile în care prețurile nu s-au mișcat în benzinării de la 1 iunie încoace, un moment de stabilitate mai rar întâlnit în ultima vreme.

După ieftinirile de azi, benzina standard costă la Rompetrol 9,53 de lei pe litru, iar motorina standard costă 9,49 lei pe litru.

Potrivit sursei menționate, prețul motorinei înregistrează astăzi următoarele prețuri în București:

Petrom: 9,53 lei

OMV: 9,59 lei

Rompetrol: 9,49 lei

MOL: 9,59 lei

Lukoil: 9,59 lei

SOCAR: 9,54 lei

Prețurile sunt puțin mai ridicate pentru benzină: