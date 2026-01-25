Surpriză de proporții la Antena 1. O cunoscută emisiune a fost scoasă brusc din grilă la nicio lună de la lansare

Postul tv a renunțat la emisiunea Survivor: Poveşti din junglă, prezentată de Anamaria Prodan şi Raluca Bădulescu, scrie PaginadeMedia. Emisiunea era difuzată zilnic de la oa 18.00.

Ultima ediție a emisiunii a fost difuzată vineri, 23 ianuarie, de luni încolo, în acest interval urmând să fie difuzată emisiunea Poftiţi pe la noi, prezentată de Nea Marin.

Potrvit PaginadeMedia, măsura retragerii emisiunii prezentate de Anamaria Prodan şi Raluca Bădulescu a fost legată de audienţele extrem de slabe, care afectau inclusiv programul care îi urma, Observator.

Emisiunea Survivor: Poveşti din junglă a debutat pe 8 ianuarie după lansarea show-ului Survivor, difuzat de Antena 1 în serile de vineri, sâmbătă şi duminică.