Surpriza din Grecia: prețurile hotelurilor au crescut de două ori mai repede decât inflația. Cum să economisești la bilete de avion, transport sau mâncare

Anul trecut, aproape 1,5 milioane de turiști români au călătorit în Grecia cu agenții de turism, iar mulți alții au mers pe cont propriu. Totuși, această țară nu a evitat creșterea prețurilor, inflația anuală ajungând la 5,2%.

Categoriile asociate vacanțelor au crescut însă mai mult. Prețurile biletelor au urcat cu aproape o cincime, iar cazarea la hotel cu aproximativ o zecime. Berea costă între 4,5 și 5 euro, iar pentru cafea se plătește între 3 și 5 euro. Experții Finax au analizat cum s-au schimbat prețurile și oferă sfaturi despre cum își pot proteja turiștii bugetul.

Un număr mare de romani plănuiesc, de asemenea, să se relaxeze în străinătate în această vară. Anul trecut, peste un milion de oameni au călătorit în străinătate prin intermediul agențiilor de turism, Grecia păstrând, de asemenea, poziția sa în top trei cele mai populare destinații de vară pentru mult timp.

Inflația generală anuală în Grecia a ajuns la 5,2%, însă categoriile care afectează cel mai mult turiștii au crescut semnificativ mai rapid. Turiștii vor plăti semnificativ mai mult pentru servicii. Hotelurile și hanurile au crescut în sine ca preț cu 9,5%, restaurantele și localurile fast-food cu 8,5%, iar vacanțele „pachetate” cu aproape 6%. Pe de altă parte, prețurile alimentelor obișnuite și băuturilor nealcoolice din magazine au crescut doar ușor, cu 3,5%. Prețurile dulciurilor și deserturilor au crescut puțin mai puțin, cu aproximativ 2%.

Pentru o cină pentru două persoane, fără băuturi, vei plăti în medie aproximativ 50 de euro în tavernele turistice, iar în Atena ar trebui să te aștepți la aproximativ 60 de euro. Iubitorii de fructe de mare și pește vor plăti între 25 și 30 de euro pentru o porție. Berea costă între 4,5 și 5 euro, iar pentru cafea localurile percep între 3 și 5 euro, în timp ce prețul acesteia a crescut cu 5,2% față de anul precedent.

Experții de la Finax recomandă evitarea celor mai expuse capcane turistice și urmărirea localnicilor atunci când caută restaurante. „Regula de bază pentru prețuri mai bune este să ieși de pe promenade principalele, să eviți restaurantele cu vedere la mare și să cauți taverne sau restaurante ascunse cu mâncare stradală locală unde merg localnicii. Poți economisi mult și, de multe ori, poți obține mâncare mult mai autentică și gustoasă”, este recomandarea lui Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax România

Transferurile locale pot face, de asemenea, ca nota de plată a vacanței să fie inutil de scumpă. Recomandarea este să eviți taxiurile scumpe și să profiți la maximum de transportul public disponibil, care este foarte accesibil în Grecia. De exemplu, un bilet dus pentru a ajunge de la aeroportul din Atena la centru costă între 5,5 și 9 euro, dar un bilet obișnuit de 90 de minute pentru transportul public costă doar aproximativ 1,2 euro.

Prețurile biletelor de avion au crescut cu 19%, dar flexibilitatea poate reduce semnificativ costul vacanței

În sezonul curent, este aproape întotdeauna mai avantajos să zbori din București Otopeni decât din Cluj-Napoca sau Timișoara: un zbor direct spre Atena pornește de la circa 145–155 de lei, în timp ce aceeași destinație costă din celelalte orașe de două-trei ori mai mult. Zakynthos și Rhodos rămân destinațiile costisitoare, mai ales la întoarcere, unde tarifele spre Cluj sau Timișoara pot depăși 1.000–2.100 de lei în vârf de sezon, pentru aceste insule rezervă returul din timp sau ia în calcul întoarcerea prin București. Ca regulă generală, august este luna cea mai scumpă, septembrie cea mai avantajoasă, iar suma finală scade dacă alegi doar bagaj de mână și renunți la selecția locurilor, ne spune Raul Putilean de la Finax.

Atenție la capcanele ascunse: feriboturile scumpe și suprataxele pentru închirierea mașinilor

Per ansamblu, costurile de transport au crescut cu 11,5%, combustibilul fiind deținătorul recordului. Benzina din Grecia a crescut cu 21,5% față de anul precedent, motorina cu 24,4% și alți combustibili cu aproape 35%. Când închiriezi o mașină economică pentru patru zile, te poți aștepta la un preț între 150 și 220 de euro. Totuși, trebuie adăugate alte taxe la prețul de bază, de exemplu pentru un vehicul cu transmisie automată sau pentru servicii suplimentare.

De asemenea, trebuie să fii atent la taxele suplimentare ascunse. Acestea pot apărea la returnarea mașinii într-un loc diferit față de cel în care ai închiriat-o. Se recomandă, de asemenea, să iei în calcul o asigurare suplimentară, care poate reduce semnificativ franșiza în cazul unei daune. Deși este un cost de 45 până la 90 de euro, poate proteja bugetul în caz de accident.

Feriboturile sunt, de asemenea, costisitoare. De exemplu, o călătorie de la Atena la Santorini costă aproximativ 47 de euro de persoană, dar transportul unei mașini înseamnă încă aproximativ 110 euro în plus. Prin urmare, este mai economic să planifici o ședere pe o insulă sau pe continent și să închiriezi o mașină pe loc, în loc să plătești transferul pe mare.

Planificarea pe tot parcursul anului va ajuta la finanțarea vacanțelor

În același timp, odihna de vară nu ar trebui să devină un motiv pentru ca familiile să se îndatoreze. Prețurile la sărbători cresc de la an la an, așa că planificarea pe termen lung este cea mai bună soluție.

„Cel mai prost suvenir financiar pe care îl poți aduce din vacanță este să plătești un împrumut sau un card de credit descoperit. Odihna de vară nu ar trebui plătită cu bani împrumutați. Dacă vrem ca vacanța noastră să nu ne distrugă financiar, cheia este să ne gândim la asta dinainte. Investind regulat sume mai mici pe parcursul anului, putem construi o amortizare suficientă pentru cheltuielile de vară”, a concluzionat Putilean.