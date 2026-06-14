Cei mai mulți angajați ai companiei ungare Wizz Air sunt români. Iar unul dintre ei e chiar fost deputat

Compania maghiară, liderul pieței low-cost din România, are angajați cu 106 naționalități diferite.

Românii sunt cei mai numeroși dintre angajații Wizz Air, arată datele consultate de site-ul Economica. Mai precis, 1.776 de angajați români lucrau la finele lunii martie 2026 pentru operatorul aerian, în creștere cu 26% față de numărul de angajați români la 31 martie 2025.

Datele arată că românii reprezintă 18% din numărul total al angajaților, urmați de polonezi (1.693), unguri (1.246), italieni (1.098) și britanici (582). Alți peste 3.200 de angajați sunt din alte țări.

Atunci când vine vorba de roluri, aproape unul din patru dintre membrii de cabină ai companiei sunt români, în timp ce la ponderea piloților, aceștia reprezintă 12%, iar la nivel de management aceștia reprezintă 7%.

Un fost deputat și cântăreț, printre piloți

Probabil cel mai cunoscut dintre piloții Wizz Air este Mihai Sturzu, fostul component al trupei Hi-Q și fost deputat în Parlamentul României din partea PSD, în mandatul 2012-2016. Sturzu a fost și președintele Tineretului Social Democrat.

Fascinat de aviație, Sturzu (foto) a devenit pilot în cadrul Wizz Air în 2017, acolo unde zboară și în prezent.