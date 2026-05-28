Surpriză. După aproape 10 ani de la investiție, frații Pavăl (Dedeman) ies dintr-o afacere. Și asta e o premieră

Frații Dragoș și Adrian Pavăl au ieșit, după aproape 10 ani, din conglomeratul de agricultură Moldova Farming, fondat de antreprenorul Cătălin Grigoriu, anunț site-ul Profit.ro.

Fondatorii Dedeman au preluat în 2017 aproape 20% din acțiunile companiei care exploatează circa 7.000 de hectare de teren agricol în județele Neamț, Bacău și Vrancea.

Acum frații Pavăl au decis să-și vândă proprietarii Dedeman au decis acum să își vândă acțiunile la Moldova Farming către fondatorul Cătălin Grigoriu,

Potrivit Profit, ieșirea fraților Pavăl din acționariatul Moldova Farming este o noutate în modelul lor de business.

La începutul acestui an, frații Pavăl au anunțat achiziția lanțului de magazine Carrefour din România, într-o tranzacție de peste 800 de milioane de euro.