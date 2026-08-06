FOTO. Surpriza extrem de ieftină de pe rafturi lansată discret de Lidl în magazinele din România. Modelul era deja implementat în mai multe țări din Europa
Lanțul de magazine a implementat și în România modelul „pungii împotriva risipei alimentare”, de până la cinci kilograme de legume și fructe pentru consum imediat, ambalate împreună, scrie site-ul Economica.
Pe grupul de Facebook Buget de familie, mai multe cliente ale Lidl au semnalat apariția în magazine a pungilor antirisipă cu legume și fructe, la prețul de doar 5 lei.
În fotografiile postate de acestea, se văd roșii, ardei, mere, babane, pere, cartofi, morcovi, ceapă, piersici sau vinete.
Prezența pungilor a fost semnalată în magazine din Arad, Tuzla, Târgu Mureș, Bușteni, Suceava sau Mioveni.
Compania nu a comunicat oficial deocamdată nimic despre lansarea acestui produs, despre care site-ul Economica a scris în trecut că era disponibil în țări precum Germania, Italia și Spania pentru a impulsiona vânzarea de legume și fructe înainte ca acestea să se strice și să fie aruncate. Acolo prețul pungilor este de 3 euro.
Și alte lanțuri de magazine din România au un sistem asemănător de evitare a risipei alimentare.