SURPRIZĂ FOTO Gigant auto chinez își creează propria unitate de producție în România
Great Wall Motor, una dintre marile companii chineze de automobile, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România, relevă documentele analizate de Profit.ro.
Firma locală a fost deja înființată în Timișoara, prin intermediul filialei GWM Netherland Investment Holding. La adresa din Timișoara se află sediul și unitatea de producție a ELBA (foto), companie românească specializată în sisteme de iluminat, inclusiv pentru autovehicule.
