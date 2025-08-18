SURPRIZĂ FOTO Gigant auto chinez își creează propria unitate de producție în România

Great Wall Motor, una dintre marile companii chineze de automobile, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România, relevă documentele analizate de Profit.ro.

Firma locală a fost deja înființată în Timișoara, prin intermediul filialei GWM Netherland Investment Holding. La adresa din Timișoara se află sediul și unitatea de producție a ELBA (foto), companie românească specializată în sisteme de iluminat, inclusiv pentru autovehicule.

Citiți mai mult pe Profit.ro.