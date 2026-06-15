Surpriză la „Brexit-ul elvețian”: Vârstnicii, nu tinerii, au votat „Nu” la referendumul controversat

Numărătoarea oficială arată că alegătorii din Elveția au respins o propunere fără precedent de a limita populația țării la 10 milioane de locuitori, dar sondajele arată că aceasta s-a bucurat de un sprijin mare în rândul tinerilor, relatează Reuters și The Guardian.

Aproximativ 54,79% dintre alegători s-au pronunțat împotriva propunerii formulate de Partidul Popular Elvețian (SVP), iar 45,21% au votat în favoarea acesteia. Prezența la vot a fost de 58,86%.

Alegătorii cu vârsta de 65 de ani și peste au fost cei mai sceptici față de propunere, 60% dintre ei fiind împotriva plafonului, la fel ca 57% dintre cei cu vârste între 50 și 64 de ani, arată date publicate de ziarul elvețian Tages-Anzeiger.

Prin contrast, grupul cel mai favorabil a fost cel al persoanelor cu vârste între 35 și 49 de ani, 51% dintre acestea susținând propunerea. În rândul celor cu vârste între 18 și 34 de ani, 48% au sprijinit-o, potrivit datelor obținute de site-ul de știri online 20 Minuten/Tamedia de la firma de sondare Leewas.

Rezultatul e aproape opus celui înregistrat la referendumul privind Brexit-ul organizat de Marea Britanie, unde vârstnicii au votat în număr mare pentru părăsirea UE, în timp ce tinerii s-au pronunțat în procent covârșitor pentru rămânerea în spațiul comunitar.

De ce a fost poreclit referendumul unul pentru „Brexit-ul elvețian”

Un rezultat diferit ar fi obligat guvernul elvețian să limiteze populația, în prezent de 9,1 milioane de locuitori, la 10 milioane până în 2050, introducând restricții dure privind reîntregirea familiilor, permisele de ședere și acordarea azilului dacă populația ar fi ajuns la 9,5 milioane înainte de această dată.

Cloe Jans, politologă la institutul de sondare GFS Bern, a declarat pentru 20 Minuten că, deși exista sprijin pentru obiectivele propunerii, publicul nu dorea limite rigide consfințite prin lege.

„În vremuri geopolitice incerte, oamenii nu sunt dispuși la experimente și la a rupe punți în mod inutil”, a spus ea.

Referendumul a avut loc după un 2025 dificil pentru Elveția, care a fost împovărată de cele mai mari taxe vamale americane din Europa, după ce președintele Donald Trump a fost iritat de insistențele președintei ei pe acest subiect.

Elveția se află în proces de ratificare a unui acord cu Uniunea Europeană care ar aprofunda legăturile economice, motiv pentru care referendumul privind limitarea populației a fost poreclit „Brexit-ul elvețian”. Campania împotriva plafonării populației a lipit afișe cu imaginea unui Donald Trump zâmbitor și mesajul: „Să o rupi cu Europa, chiar acum?”.

Potrivit propunerilor, dacă pragul de 10 milioane de locuitori ar fi fost depășit înainte de 2050, guvernul elvețian ar fi fost obligat să se retragă din acordul de liberă circulație cu Uniunea Europeană, pierzând astfel accesul la piața unică a blocului comunitar.

Afiș în timpul campaniei pentru „Brexit-ul elvețian”, FOTO: Andreas Haas / Imago Stock and People / Profimedia

Elvețienii sunt totuși îngrijorați de creșterea populației din cauza imigrației

SVP, partidul care deține cel mai mare număr de locuri în parlament, alimentează de ani de zile sentimentul anti-imigrație, în special în ceea ce privește lucrătorii proveniți din țările vecine, membre ale Uniunii Europene.

Populația Elveției a crescut mult mai rapid decât cea a statelor membre ale Uniunii Europene din jur, înregistrând o creștere de 23% de la intrarea în vigoare a acordului de liberă circulație, în 2002.

În aceeași perioadă, producția economică a crescut cu aproximativ 24%, arată datele guvernamentale. Potrivit statisticilor oficiale, aproximativ 27% dintre rezidenții Elveției nu au cetățenie elvețiană.

Urs Bieri, de la institutul de sondare GFS Bern, a declarat pentru Reuters că inițiativa nu a fost aprobată deoarece oamenii nu au fost convinși de plan și s-au temut de posibilele efecte secundare, în pofida preocupărilor larg răspândite privind creșterea populației.

„Alegătorii au fost îngrijorați de consecințele negative asupra relațiilor Elveției cu Uniunea Europeană și asupra pieței muncii”, a spus el. „Oamenii sunt, de asemenea, preocupați de aspecte precum disponibilitatea unui număr suficient de lucrători în domeniul îngrijirii și al sănătății. În plus, există sentimentul că, în actualul context internațional, nu este înțelept ca o țară mică să facă acest lucru”, a subliniat analistul.

Guvernul format din șapte membri, alcătuit din miniștri ai celor mai mari patru partide din Elveția, inclusiv SVP, s-a opus în mod colectiv inițiativei, avertizând că aceasta ar amenința stabilitatea națională, ar afecta economia și ar reduce prosperitatea țării.

Și organizațiile de afaceri și-au exprimat îngrijorarea că o limitare a populației ar restrânge accesul la forța de muncă din străinătate, afectând totodată economia și relațiile cu Bruxelles-ul.