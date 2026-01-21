Liderul neașteptat de care Donald Trump și-a amintit să îl critice la Davos, deși a plecat din funcție anul trecut: „M-a iritat atât de mult”

Președintele american Donald Trump a criticat-o în mod repetat în timpul discursului pe care l-a susținut la Davos tocmai pe fosta președintă a Elveției, țara care găzduiește forumul economic mondial organizat în fiecare an, afirmând că a decis chiar să mărească taxele vamale pentru țara cantoanelor din cauza ei, relatează Blick.

„Ce plătește Elveția? Nimic!”, a exclamat el în timpul discursului, referindu-se la deficitul comercial de 41 de miliarde de dolari înregistrat de SUA cu Elveția, continuând prin a ridiculiza conversația telefonică pe care a avut-o în vara anului trecut cu Karin Keller-Sutter, fosta președintă a Elveției.

„Nu, nu, nu puteți face asta. Vă rog, nu faceți asta. Suntem o țară mică”, a declarat Trump că i-a spus Kellen-Sutter de mai multe ori.

„Da, o țară mică cu un deficit mare”, a răspuns el, potrivit relatării sale. „Pur și simplu m-a iritat atât de mult”, a adăugat liderul de la Casa Albă, cu referire la rugămințile președintei elvețiene. El a descris-o de asemenea drept „agresivă” în conversație și a declarat la Davos că discuția cu Keller-Sutter l-a convins să majoreze taxele vamale pe care administrația sa le decisese în aprilie pentru Elveția de la 30 la 39%.

Karin Keller-Sutter, fosta președinte a Elveției. FOTO: Fabrice Coffrini / AFP / Profimedia

Trump a spus la Davos că ar fi putut distruge Elveția

„Apoi totul a luat-o razna!”, a spus Trump, explicând că a fost contactat de directorii a numeroase companii elvețiene, inclusiv Rolex și că a decis în cele din urmă reducerea taxelor vamale la 15%, nivelul lor de acum. Acordul comercial încheiat cu SUA a fost însă puternic criticat în Elveția.

„Elveția este o țară minunată”, a spus joi Trump, care însă „o duce atât de bine doar datorită SUA”. „Fără noi, Elveția nu ar fi Elveția”, a spus președintele SUA. „Pentru că nu percepem nimic! De aceea pot veni în SUA și pot vinde ceasuri minunate”, a continuat Donald Trump.

El a spus de asemenea că, având în vedere deficitul comercial, administrația sa fi putut impune taxe vamale de 40 sau 70%. „Atunci am fi făcut bani din Elveția, dar asta ar fi ruinat Elveția – și nici eu nu am vrut asta”, a spus Trump.

Contactat de Blick, un purtător de cuvânt al lui Karin Keller-Sutter a declarat că: „Presupunem că populația din Elveția va putea înțelege acest lucru”.

Karin Keller-Sutter a părăsit funcția de președintă a Elveției în data de 31 decembrie, când i-a expirat mandatul. În Elveția acesta durează un an, fiind exercitat prin rotație de către cei membri ai Consiliului Federal, aripa executivă a statului elvețian. Ea a fost înlocuită în funcție de Guy Parmelin.