Surpriză la pompă, după cinci săptămâni de scumpiri. Cât costă astăzi motorina

Motorina standard s-a ieftinit miercuri la două dintre principalele lanțuri de benzinării din România, pentru prima dată de la 1 septembrie, scrie Economica.net.

OMV Petrom a redus cu 5 bani pe litru prețul motorinei vândute în stațiile Petrom și OMV. Este o reducere mică, dar este prima ieftinire a motorinei din ultimele cinci săptămâni în România, scrie Economica.net

Cât costă motorina la benzinăriile din București, miercuri, 7 octombrie:

Petrom: 10,86 lei

OMV: 10,92 lei

Rompetrol: 10,97 lei

MOL: 10,97 lei

Lukoil: 10,97 lei

SOCAR: 10,94 lei

România este sub incindența legislației de criză pe piața carburanților, în care adaosurile distribuitorilor de carburanți sunt limitate la cele de la nivelul mediu al anului trecut, exporturile sunt restricționate și este posibilă o singură scumpire pe zi, până la cel târziu ora 12.00.