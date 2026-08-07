Surpriză la pompă, după prețurile record la carburanți. Cât costă azi motorina și benzina

După ce prețul motorinei a depășit zilele trecute pragul de 10,50 lei/litru, iar România a devenit campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, astăzi morotina și benzina s-au ieftinit.

OMV Petrom a ieftinit motorina cu 20 de bani pe litru, scrie Economica.net. Scăderea este vizibilă atât în stațiile Petrom, cât și în cele ale OMV.

Și în benzinăriile Rompetrol prețul benzinei și motorinei a scăzut cu 20 de bani, iar în lanțul SOCAR s-a ieftinit motorina, conform Economica.

Prețurile la motorină în 7 august, în București

OMV: 10,63 lei

Lukoil: 10,98 lei

Petrom: 10,57 lei

Rompetrol: 10,63 lei

MOL: 10,83 lei

SOCAR: 10,59 lei

Prețurile la benzină în 7 august, în București

OMV: 9,42 lei

Lukoil: 9,59 lei

Petrom: 9,36 lei

Rompetrol: 9,32 lei

MOL: 9,57 lei

SOCAR: 9,39 lei

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că rafinăria Petromidia, cel mai important producător de combustibili pentru piaţa românească, a crescut producţia, care fusese redusă la jumătate din cauza lipsei materiei prime cauzată de extinderea în Marea Neagră a războiului dintre Rusia şi Ucraina.

El a spus că, având în vedere şi alte măsuri care au fost luate, ar trebui să aibă loc „o temperare a preţurilor şi o scădere a acestora la combustibil”.

Președintele Nicușor Dan a promulgat marți legea privind declararea situaţiei de criză pe piaţa produselor petroliere, care vizează, printre altele, reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosului comercial.