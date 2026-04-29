Surpriză la pompă în această dimineață la un sortiment de benzină, în stațiile Rompetrol

Rompetrol a ieftinit masiv benzina premium în stațiile sale de distribuție, astfel că acest sortiment este acum mult mai ieftin decât la concurenți și, mai important, este semnificativ mai ieftin decât benzina standard din toate stațiile din România, scrie site-ul Economica.

Prețul benzinei premium în stațiile Rompetrol este, miercuri, de 8,21 de lei pe litru la sortimentul EfixS 98, adică benzină superioară cu cifră octanică 98. Benzina standard vândută în stațiile Rompetrol costă astăzi 8,98 lei litrul.

Rompetrol a ieftinit prima dată benzina premium în 25 aprilie, cu 40 de bani pe litru, iar miercuri a mai operat o reducere de 50 de bani pe litru, potrivit Economica.

Explicația este legată de faptul că sortimentele de combustibili premium se vând mai greu în această perioadă marcată de scumpirile din benzinării, cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, care a afectat aprovizionarea globală și a crescut masiv cotațiille la petrol și carburanți. Carburanții premium sunt semnificativ mai scumpi decât cei standard, astfel încât clienții se orientează mai mult către cei standard, iar cei premium rămân nevânduți, mai scrie Economica.