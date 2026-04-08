Surpriză la vârful eMAG. Șefa companiei își anunță plecarea după trei ani: „E momentul pentru următorul meu pariu”

Venită în eMAG în 2022 și în fruntea companiei din martie 2023, Irina Pencea pleacă din funcția de director general, scrie site-ul Profit.

„În aprilie, după încheierea celui de-al patrulea an fiscal al meu la eMAG, voi închide acest capitol pentru a mă pregăti pentru o nouă etapă. După 13 ani de marketing și comunicare și 10 ani de antreprenoriat, în ultimii 4 ani am avut privilegiul să conduc cel mai mare marketplace din Sud Estul Europei. Fiecare schimbare a fost un pariu cu mine însămi, iar de fiecare dată am câștigat mai mult decât am riscat. E momentul pentru următorul meu pariu”, a transmis Pencea, într-un mesaj publicat pe contul de Linkedin.

Irina Pencea. Foto: Inquam Photos / George Călin

Aceasta mulțumește echipei cu care a lucrat. „Plec încărcată cu energie pentru următoarea etapă. Ținem aproape!”, este mesajul Irinei Pencea.

Potrivit descrierii de pe contul de Linkedin, înainte de a lucra și conduce eMAG, „am petrecut zece ani construind și, în cele din urmă, vânzând o agenție de creație — cu clienți precum ING, Netflix și Carrefour, premiată la Cannes Lions și Effie. Această experiență m-a învățat aproape tot ce știu despre formarea echipelor și câștigarea încrederii clienților, lucruri care, se pare, se aplică în orice context.”