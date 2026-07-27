Surpriză pe litoralul bulgăresc: Germanii nu mai sunt cei mai numeroși turiști după mulți ani. Cine le-a luat locul

Sectorul bulgar al turismului a raportat un declin de 9% al vizitatorilor străini în timpul sezonului de vară din 2026, în timp ce schimbările pe piețele care atrag cei mai mulți turiști continuă, a afirmat Ivan Groșev, președintele Asociației agențiilor de turism, citat de Novinite și Agerpres.

Pentru prima dată în ultimii ani, Germania nu mai este principala sursă de turiști în stațiunile bulgare de la Marea Neagră. Pe primul loc în funcție de numărul vizitatorilor a ajuns acum Polonia, urmată de Marea Britanie și Cehia. Germania e doar pe locul patru, reflectând modificarea semnificativă a compoziției sosirilor internaționale în Bulgaria.

Groșev a declarat că sectorul turismului continuă să se confrunte cu dificultăți structurale, conectivitatea aeriană limitată fiind unul dintre principalele obstacole în calea creșterii. Acesta a atras atenția asupra tendinței rezervărilor last-minute, pe fondul actualelor incertitudini geopolitice.

Potrivit lui Groșev, Bulgaria are nevoie de un sprijin guvernamental mai puternic pentru zborurile programate și cele charter, alături de o strategie națională de turism mai eficientă, pentru a rămâne competitivă față de destinațiile rivale din regiune.

Acesta a dat ca exemplu Aeroportul din Tirana, unde acum sunt mai multe zboruri decât pe cel din Sofia, subliniind necesitatea îmbunătățirii conectivității internaționale a țării.

Și piața internă de turism indică noi oportunități, în special prin Festivalul Turismului din Plovdiv. Dar Groșev a avertizat că prețurile de cazare ridicate din oraș riscă să limiteze potențialul său și să descurajeze vizitatorii.