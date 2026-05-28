Surpriză uriașă la Roland Garros, numărul 1 învins după un meci de necrezut

Jannik Sinner la Roland-Garros, pe 28 mai 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul mondial și marele favorit, a fost eliminat joi de la turneul de Grand Slam de la Rolland Garros, în runda secundă, după ce a fost învins de către argentinianul Juan Manuel Cerundolo (locul 56 ATP), într-un meci pierdut în cinci seturi.

Sinnner a câștigat primele două seturi, pentru ca apoi să le piardă pe următoarele trei la rând.

La final, scorul a fost de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.

Sinner chiar a condus cu 5-1 în setul al treilea.

Jannik Sinner se calificase facil în runda secundă a turneului de la Roland Garros, marți, după o victorie împotriva francezului Clement Tabur (171 ATP) cu 6-1, 6-3, 6-4.

Tenismanul italian, în vârstă de 24 an viza la Paris singurul titlu de Grand Slam care îi lipsește din palmares, în lipsa participării deținătorului trofeului, spaniolul Carlos Alcaraz (accidentat).

Știre în curs de actualizare