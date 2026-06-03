Surpriză uriașă la Roland Garros. Numărul 1 mondial s-a prăbușit în fața unei rusoaice din afara top 20, care i-a dat un 6-0 în setul trei

Bielorusa Aryna Sabalenka a pierdut în trei seturi meciul disputat miercuri în sferturile turneului de mare șlem de la Paris în fața rusoacei Diana Shnaider.

Finalistă anul trecut, Sabalenka a câștigat lejer primul set al meciului contra rusoaicei de 22 de ani, clasată pe locul 23 în ierarhia WTA, cu 6-3. Numai că ceea ce se anunța o victorie relativ simplă a Sabalenkăi s-a transformat în altceva.

Bielorusa a pierdut setul secund cu 5-7, deși conduse inițial cu 4-1, dar șocul a venit abia în setul 3 pe care l-a pierdut cu 6-0.

Diana Shnaider /Foto: Emma Da Silva / AP / Profimedia

O altă surpriză uriașă

În semifinală, Shnaider va juca contra unei alte surprize, jucătoarea poloneză Maja Chwalinska, locul 111 mondial. Venită din calificări, poloneza a trecut miercuri în două seturi de rusoaica Anna Kalinskaya, 7-6 (3), 6-3.

Maja Chwalinska/ Foto: CHOLEWINSKI MARCIN / Newspix.pl / Profimedia

În celelaltă semifinală se vor întâlni ucraineanca Marta Kostyuk și rusoaica Mirra Andreeva, cea care a eliminat-o în sferturi pe Sorana Cîrstea.