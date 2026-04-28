Surprizele ascunse în „Lista lui Bolojan”. Cine e în spatele firmelor de fotovoltaice care și-au „rezervat” rețeaua de transport a Transelectrica pe 5-12 ani

„Lista lui Bolojan” din energia regenerabilă, publicată sâmbătă, ascunde câteva tipare pe care jurnaliștii de la StartupCafe au încercat să le deslușească. Cine e în spatele multora dintre firme și care sunt conexiunile economice și politice.

Guvernul Bolojan, împotriva căruia PSD a anunțat luni că va depune moțiune de cenzură (sau o va semna pe cea a AUR), a publicat sâmbătă, 25 aprilie 2026, o listă a titularilor care au primit de la Transelectrica Avize Tehnice de Racordare (ATR) la rețeaua națională de transport a energiei electrice.

Este vorba despre o listă cu circa 1.400 de firme, care potrivit unui comunicat al Executivului, „corespund unor proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW – de aproape zece ori puterea actuală necesară – disproporție accentuată de faptul că o parte însemnată a capacităților rezervate nu progresează în mod efectiv către implementare”.

Guvernul spune că a verificat la registrul comerțului un eșantion de circa 700 de firme și a rezultat că cele mai multe dintre ele (440) au fost înființate în perioada 2020-2023. Aproape 80% din ele nu aveau nici un angajat în 2024 și cifră de afaceri zero.

Jurnaliștii de la StartupCafe au observat că unele proiecte de pe listă au estimate termene de punere în funcțiune (PIF) foarte îndepărtate, după anul 2030. Este vorba de un ecart care ajunge și la 10-12 ani față de data obținerii avizului.

Sursă foto: Dreamstime.com