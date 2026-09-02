Suspecții cu pașaport rus care au pus la cale atacul de pe aeroportul din Leipzig, identificați pe baza ADN-ului de către criminaliștii germani

Poliția criminalistică germană a identificat ADN-ul a doi bărbați cu pașaport rus, suspectați că au adus o dronă cu explozibil la aeroportul din Leipzig, în tentativa de atac atribuită marți Rusiei de către Berlin, scriu miercuri trei publicații germane citate de AFP.

Conform ziarului Süddeutsche Zeitung (SZ) și grupurilor audiovizuale publice regionale NDR și WDR, primul suspect, de naționalitate belarusă, dar care deține și un pașaport rus, a intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică italiană eliberată la Minsk.

Acest bărbat ar fi fost deja remarcat pentru infracțiuni comise în țările baltice, afirmă cele trei surse media.

Al doilea suspect, care deține un pașaport leton și unul rus, potrivit NDR și WDR, și care s-a născut în Rusia, conform SZ, ar fi acționat în calitate de coordonator logistic și instructor al atacului. Sosit la sfârșitul lunii iulie în Germania prin aeroportul din Berlin, acesta ar fi închiriat o mașină pentru a se deplasa în regiunea estică Leipzig, pentru ca apoi să părăsească țara cu două zile înainte de atacul eșuat, au mai relatat aceleași surse din presa germană.

Cei doi bărbați ar fi fost identificați grație urmelor de ADN găsite de poliția criminalistică în împrejurimile aeroportului: pe o dronă, pe o cutie de conserve umplută cu explozibili și pe o antenă fixată de un copac.

Bazele de date europene au permis stabilirea unor corelații în Lituania și Finlanda, coroborate cu informațiile serviciilor de informații, tot potrivit acestor articole de presă.

Germania a anunțat marți măsuri de represalii împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis această dronă încărcată cu explozibili, la începutul lunii august, pe aeroportul din Leipzig, o bază militară de importanță capitală pentru armata germană și pentru NATO.

Drona fusese descoperită în zona securizată a operațiunilor de transport de marfă, în apropierea mai multor avioane-cargo ucrainene, iar un al doilea aparat de zbor fără pilot a lovit un avion de marfă al companiei DHL câteva minute mai târziu.

Potrivit presei germane, o altă dronă a fost descoperită mai târziu în apropierea aeroportului, prezentând, de asemenea, urme de substanțe explozive.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat marți că „anchetele polițienești, modurile de operare și informațiile serviciilor de informații” germane demonstrează „implicarea Rusiei în tentativa de atac de la aeroportul din Leipzig”.

Președintele Vladimir Putin a denunțat, tot marți, o „nouă greșeală grosolană” din partea Germaniei, care a devenit principalul susținător financiar al Ucrainei, iar diplomația rusă a anunțat miercuri că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri german la Moscova.

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, și până în prezent Germania și mai multe alte state europene acuză în mod regulat Kremlinul de operațiuni de destabilizare, spionaj și sabotaj pe teritoriile lor.