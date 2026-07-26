Suspectul atacului de la marșul Pride din Berlin a fost ucis după 16 ore de căutări. Anunțul autorităților germane

Islamistul suspectat că a intrat cu o dubă în mulțime în apropierea manifestației Pride a comunității LGBTIQ+, sâmbătă, la Berlin, a fost împușcat mortal de polițiști în această seară, conform anunțului făcut de instituție, a scris Reuters.

Atacul a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei locale 22 (23 în România), în zona parcului Tiergarten, lângă Poarta Brandenburg, nu departe de una dintre cele mai mari manifestații anuale ale comunității LGBTIQ+ din Europa, cunoscută drept Christopher Street Day. În atac a fost ucisă o persoană și au fost rănite alte 29, au precizat autoritățile.

„În jurul orei 6 p.m. (19, ora României, n.r.), suspectul implicat în atacul de ieri din Tiergarten a fost localizat într-un complex de grădini de parcelă din Spandau”, a anunțat Poliția din Berlin, într-un comunicat pe platforma X.

„Conform constatărilor inițiale, acesta a alergat spre ofițeri înarmat cu o armă cu o lamă; poliția (…) a deschis ulterior focul. În ciuda eforturilor imediate de resuscitare ale Departamentului de Pompieri din Berlin, el a murit la fața locului”, au mai declarat polițiștii germani.

Un purtător de cuvânt al procurorilor federali a confirmat că o persoană a fost împușcată și declarată decedată.

Detaliile oferite de autoritățile germane despre suspect

Poliția din Berlin îl identificase pe suspect ca fiind Abdul B, în vârstă de 21 de ani, și publicase o fotografie cu acesta, solicitând publicului informații despre locul în care se află.

Suspectul „a atras atenția în trecut printr-un număr mare de infracțiuni, prin radicalizare, prin apartenența la scena islamistă”, declarase ministrul german al afacerilor interne, Alexander Dobrindt, precizând că este vorba despre un cetățean german de origine libaneză, născut în Germania în 2005.

Evenimentul de sâmbătă a fost doar cel mai recent dintr-o serie de atacuri de acest gen în Germania în ultimii ani, care au intensificat dezbaterile despre securitate și imigrație pe fondul unei creșteri a susținerii pentru extrema dreaptă.

Înaintea unei slujbe de pomenire la Biserica Sfânta Maria din Berlin, cancelarul de centru-dreapta Friedrich Merz i-a îndemnat pe germani să apere valorile liberale.

„Vom apăra libertatea, deschiderea și spiritul liberal al vieților noastre și al societății noastre cu tot ce putem face”, a spus el.