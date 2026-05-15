Suspiciune de hantavirus la Arad, la un pacient internat de trei ani într-o unitate de psihiatrie. Anunțul făcut de INSP

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat, vineri, că este în curs de investigație un caz suspect de hantaviroză. Pacientul se află internat la Arad, în stare stabilă.

„Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte”, a transmis instituția, într-un comunicat.

„Probele biologice au fost recoltate și transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune”, a explicat INSP în comunicatul transmis vineri.

Precizările oficiale au venit după ce un pacient a fost testat pozitiv, cu un test PCR, la hantavirus, a scris Agerpres. Potrivit sursei citate, pacientul a fost internat în 8 mai la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, cu stare febrilă. Starea sa este stabilă, fiind internat într-o secție de boli infecțioase din cadrul unității sanitare.

Hantavirus pe o navă de croazieră. Îngrijorare și cercetări

La nivel internațional există îngrijorări legate de hantavirus, după moartea a trei pasageri în timpul unei croaziere între Argentina și Capul Verde. Alți șapte pasageri au fost testați pozitiv cu acest virus, inclusiv o franțuzoaică în prezent în stare critică, în timp ce încă un caz, al optulea, este considerat „caz probabil” de infectare cu hantavirus.

Boala este transmisă în general de rozătoare infectate, cel mai adesea prin urina, excrementele și saliva lor.

Testele de laborator realizate în Africa de Sud și Elveția au confirmat că în cazul pacienților de pe nava MV Hondius este vorba despre tulpina Anzi, singura tulpină de hantavirus cunoscută pentru faptul că se transmite între oameni.

O misiune ştiinţifică argentiniană se va deplasa săptămâna viitoare la Ushuaia – locul din care pornea nava de croazieră MV Hondius la 1 aprilie – pentru a cerceta eventuala prezenţă în zonă a rozătoarelor purtătoare de hantavirus.