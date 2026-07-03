Suspiciuni de fraudă la BAC 2026. Percheziții în cinci județe / Reacția ministrului Educației

Procurorii fac vineri percheziții în zeci de locații din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de Bacalaureat 2026, prin divulgarea subiectelor.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a reacționat spunând că la examenul de Bacalaureat 2026 au fost identificate și oprite de către profesorii supraveghetori mai multe tentative de fraudare, „inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială”.

Anunțul Parchetului

Ancheta este coordonată de Parchetul Tribunalului Alba, pentru infracțiuni de „divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat”.

Se fac percheziții în 47 de locații din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, dar și la domicilii ale unor persoane.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat”, au transmis procurorii vineri într-un comunicat de presă.

Reacția ministrului Educației

Ministrul Educației, Mihai Dimian, spune că în această sesiune de Bacalaureat au fost identificate și oprite de către profesorii care supraveghează examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială.

„Felicit colegii supraveghetori pentru vigilență! De asemenea, trasmit aprecierea mea polițiștilor și procurorilor implicați în cadrul cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de Bacalaureat. Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educație și nu este negociabilă”, a reacționat Dimian, printr-un mesaj postat pe Facebook.

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 s-au susținut în zilele de:

29 iunie (proba la Limba și literatura română),

1 iulie (proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie),

2 iulie (proba la alegere a profilului),

3 iulie (proba la Limba maternă).

Elevii care au susținut probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 vor afla primele rezultate marți, 7 iulie, până la ora 12.00.

După afișarea notelor, candidații vor putea vizualiza lucrările și, dacă consideră că au fost notați incorect, vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea acestora.