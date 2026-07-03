Fraudă cu subiecte la BAC 2026. Detalii de la Parchet, care vorbește despre o rețea ce funcționează de câțiva ani

Cinci persoane sunt urmărite penal în ancheta privind fraudarea examenului de Bacalaureat 2026. Procurorii anunță că este vorba despre o rețea care funcționează din 2023 și descriu modul în care candidații la BAC primeau rezolvarea subiectelor.

După perchezițiile făcute vineri în cinci județe (Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu), Parchetul Tribunalului Alba a anunțat, într-un comunicat de presă, că a început urmărirea penală împotriva a cinci persoane, pentru „infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat”.

Persoanele urmărite penal sunt acuzate de către procurori că, în perioada 2023-2026, „au creat și consolidat o rețea în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenului, pentru obținerea unor sume de bani”.

Cum primeau candidații la BAC rezolvarea subiectelor în sala de examen

Potrivit procurorilor, unii candidați înscriși la sesiunile de BAC din ultimii trei ani filmau subiectele în sălile de examen înainte de începerea probelor și le trimiteau „prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane, iar suspecții le transmiteau unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată”.

„Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj”, mai specifică procurorii.