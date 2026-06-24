Sustenabilitate și competitivitate în producție. Cum contribuie economia circulară la dezvoltarea economiei și a comunității

Sustenabilitatea a devenit o componentă de bază a competitivității pe termen lung. Pentru industrii, folosirea responsabilă a resurselor, reducerea pierderilor și integrarea materialelor reciclate în producție pot influența eficiența operațională, costurile, stabilitatea aprovizionării și impactul asupra mediului.

Pentru EGGER, economia circulară este integrată în activitatea fabricii din Rădăuți și în modul în care compania gestionează resursa de lemn. Prin investițiile realizate în infrastructura de reciclare, compania colectează, prelucrează și reintegrează în producție deșeuri de lemn care provin din surse diverse, de la mobilier vechi și paleți deteriorați până la ambalaje, rumeguș, așchii sau deșeuri rezultate din construcții și demolări.

De la deșeuri la resurse pentru producție

Unul dintre cele mai importante proiecte de economie circulară dezvoltat de EGGER în România este rețeaua Timberpak, formată din cinci centre de colectare. Prin această infrastructură, compania a devenit cel mai mare colector de deșeuri de lemn din România și a depășit, în 2025, pragul de 1 milion de tone de deșeuri de lemn colectate.

Investițiile totale ale EGGER în infrastructura de reciclare din România depășesc 20 de milioane de euro, iar rezultatul este un model prin care materialul lemnos uzat este readus în circuitul economic. După colectare și prelucrare, lemnul reciclat este transportat la fabrica din Rădăuți, unde este verificat și reintegrat în producția de plăci de PAL.

În 2025, lemnul reciclat a reprezentat 23% din materia primă folosită în placa de PAL, cu obiectivul de a ajunge la 25%. În același timp, 88,47% din materia primă utilizată în producția de PAL este reprezentată de co-produse și lemn reciclat. Aceste rezultate evidențiază faptul că reciclarea nu este doar o activitate complementară procesului de producție, ci un element integrat și esențial al modelului industrial, care contribuie direct la eficiența utilizării resurselor și la sustenabilitatea pe termen lung.

Impactul este important atât pentru mediu, cât și pentru economie. Folosirea lemnului reciclat reduce presiunea asupra resurselor naturale, contribuie la reducerea cantității de deșeuri care ajung în depozitele de deșeuri, susținând în același timp o utilizare mai eficientă a lemnului, ca materie primă. . În același timp, creează o infrastructură locală de colectare și prelucrare, cu efecte asupra comunităților și asupra partenerilor implicați în acest lanț.

Energie regenerabilă și eficiență în utilizarea resurselor

Economia circulară se reflectă și în modul în care sunt valorificate deșeurile din lemn care nu mai pot fi reintroduse în placa de PAL din motive de calitate. La fabrica din Rădăuți, acestea pot fi utilizate pentru producerea de energie în propria centrală pe biomasă , contribuind la reducerea dependenței de reducerea dependenței de surse convenționale, precum combustibilii fosili.

În 2025, 51,43% din necesarul energetic al platformei EGGER din Rădăuți a fost asigurat din surse regenerabile, iar 78,70% din combustibilul utilizat în procesele industriale a provenit din surse regenerabile. Doar 10% dintre emisiile directe au fost generate de surse fosile, ceea ce indică o dependență redusă de combustibilii tradiționali și o tranziție clară către soluții energetice sustenabile. Aceste rezultate evidențiază rolul investițiilor în eficiență energetică și în soluții care permit valorificarea optimăa resurselor disponibile.

Pentru o companie din sectorul producției, sustenabilitatea devine relevantă atunci când se traduce în procese mai eficiente, costuri mai bine controlate și capacitatea de a produce responsabil. În cazul EGGER, economia circulară susține atât obiectivele de mediu, cât și competitivitatea fabricii din Rădăuți, care are peste 920 de angajați și livrează produse în peste 50 de țări.

Această abordare arată că sustenabilitatea poate avea un impact concret dincolo de indicatorii de mediu. Prin centrele Timberpak, prin folosirea lemnului reciclat în producție și prin utilizarea energiei regenerabile, EGGER contribuie la dezvoltarea unei economii în care resursele sunt menținute mai mult timp în circuit, iar deșeurile devin materie primă pentru noi produse.

Pe termen lung, obiectivul este creșterea ponderii lemnului reciclat și continuarea investițiilor în eficiență, reciclare și reducerea impactului asupra mediului. Pentru comunități, această abordare integrată în producție înseamnă infrastructură locală, locuri de muncă, responsabilitate față de resurse și o contribuție concretă la tranziția către o economie mai eficientă și mai sustenabilă.

EGGER în România

Grupul EGGER este prezent în România din 2008, prin fabrica din Rădăuți, județul Suceava, unde lucrează peste 920 de angajați. În Rădăuți sunt produse plăci de PAL brut și decorativ pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail.

EGGER a investit peste 600 de milioane de Euro în dezvoltarea unității strategice de producție din Rădăuți într-o locație de producție complet integrată și dotată cu tehnologie de ultimă generație.

Ca afacere de familie, EGGER își asumă dezvoltarea sustenabilă pe termen lung, bazată pe performanță proprie. Sustenabilitatea este integrată în mod fundamental în strategia companiei. EGGER își propune să reducă gradual emisiile de gaze cu efect de seră care influențează clima și să atingă obiectivul Net Zero până în 2050.

În prezent, peste 50% din energia utilizată în fabrica din Rădăuți provine din surse regenerabile, iar peste 88% din lemnul utilizat în producția materialelor pe bază de lemn provine din reciclare și din produse secundare ale industriei lemnului. Prin acestea, EGGER contribuie constant la obiectivul de a crea „mai mult din lemn”.

Articol susținut de EGGER