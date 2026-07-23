Susținut în continuare de oamenii din stradă, Fedorov i-a spus un „Nu” ferm lui Zelenski. Ce funcție a refuzat

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, îndepărtat de către președintele Volodimir Zelenski, a declarat joi că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior, decizie care agravează astfel criza politică ce a cuprins Ucraina într-un moment crucial al războiului cu Rusia, scrie Reuters.

Demiterea surprinzătoare a lui Fedorov în această lună a stârnit rare proteste pe timp de război, determinându-l pe președintele Zelenski să-l înlocuiască pe generalul său de top, Oleksandr Sîrkîi, nepopular, cu un comandant mai tânăr și respectat la conducerea armatei.

Zelenski a spus joi că i-a oferit lui Fedorov mai multe alte funcții, inclusiv cea de viceprim-ministru pentru inovare în domeniul apărării, dar nu a indicat că îl va numi din nou în fruntea Ministerului Apărării.

Refuzul lui Fedorov sporește presiunea asupra lui Zelenski, căruia protestatarii i-au dat termen până vineri să-l repună în funcție pe politicianul de 35 de ani, căruia i se atribuie meritul că „a curățat” Ministerul Apărării.

Mii de manifestanți s-au adunat la Kiev și în alte orașe în ultima săptămână pentru a-și exprima nemulțumirea față de ceea ce ei consideră a fi lipsa de comunicare a lui Zelenski în ceea ce privește procesul său decizional.

Șanse mari ca protestele să continue

Într-o declarație acordată jurnaliștilor, Fedorov a spus că doar funcțiile de președinte, șef al armatei și ministru al Apărării pot „influența efectiv cursul războiului”.

„Nicio altă funcție nu deține autoritatea efectivă de a combate corupția din domeniul achizițiilor, de a finaliza transformarea armatei, de a planifica și executa operațiuni asimetrice împotriva inamicului”, a afirmat fostul ministru.

Negocierile dintre Zelenski și Fedorov sunt încă în desfășurare, potrivit unei surse familiarizate cu chestiunea.

„Cred că vor mai discuta”, a spus sursa.

Organizatorul protestelor, Dmytro Koziatynskyi, un veteran militar, a declarat joi că Fedorov „a făcut ceea ce trebuia” rămânând ferm pe poziții.

„Trebuie neapărat să impunem această numire”, a scris el, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare pe X. „Trebuie să existe reforme în Ministerul Apărării!”, a adăugat Koziatynskyi.

Protestele au loc într-un moment delicat pentru Ucraina, care luptă pentru a prelua inițiativa împotriva Rusiei, dar se confruntă în continuare cu atacuri neîncetate pe câmpul de luptă și cu lovituri aeriene devastatoare asupra orașelor sale.

Analiștii spun că noul comandant-șef al forțelor militare ucrainene, generalul-maior Mihailo Drapatîi, numit marți, trebuie să gestioneze un front extins și lipsa de soldați, dar și să construiască în același timp relații între comanda armatei și Ministerul Apărării.